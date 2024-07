Imprese: Transizione 5.0, seminario della CNA Sicilia il 12 luglio a Palermo

- Pubblicità -

“Transizione 5.0, opportunità e prospettive per le imprese”. È questo il tema del seminario organizzato dalla Cna Sicilia per venerdì 12 luglio, alle ore 9.30, presso la propria sede di Palermo, in via F. Crispi 72.

A relazionare sull’argomento sarà Barbara Gatto, responsabile nazionale del Dipartimento politiche ambientali della Cna nazionale. Gatto presenterà i contenuti, i tempi e le procedure previste dal Piano. Inoltre, fornirà informazioni su come attrezzarsi per partecipare e sulle prospettive degli ulteriori 320 milioni di autoproduzione. L’iniziativa rappresenterà l’occasione per fare il punto su altre misure di interesse delle imprese, come la semplificazione fonti energie rinnovabili e il conto termico.

