Confagricoltura Sicilia, Coopcredit e CDR Italia rafforzano la collaborazione per il futuro dell’agricoltura siciliana

Confagricoltura Sicilia, Coopcredit e Credit Data Research Italia rafforzano la propria collaborazione che punta a favorire l’accesso degli associati a servizi specifici di consulenza e iniziative di settore, coerentemente con quanto previsto dall’accordo firmato a fine maggio dal Presidente Confagricoltura Sicilia, Avv. Rosario Marchese Ragona, dal Presidente Coopcredit, Dott. Roberto Ponte e dal Ceo CDR Italia, Dott. Carlo Spagliardi.

Proprio per condividere con le Socie e i Soci di Confagricoltura le opportunità rappresentate da questa collaborazione, si sono tenuti due incontri, uno martedì 9 luglio ad Agrigento e uno l’altro ieri, mercoledì 10 luglio a Trapani, a cui hanno preso parte il Presidente e il Direttore di Confagricoltura Sicilia, il Vice Presidente di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, e il Presidente di Coopcredit.

Nell’ottica di un’azione strategica che mira a rafforzare il settore primario dell’isola, i tre partner si impegnano per collaborare per individuare le soluzioni di finanziamento più idonee alle esigenze delle imprese agricole, con l’obiettivo di facilitare l’accesso agli strumenti di credito, sostenere la crescita delle imprese agricole e la valorizzazione delle stesse, interpretando e rappresentando in modo affidabile e attento le esigenze del settore primario regionale.

Durante gli incontri, sono stati discussi diversi punti chiave per la collaborazione, tra cui sostegno finanziario alle aziende agricole (Coop Credit si impegna a mettere a disposizione delle imprese associate a Confagricoltura Sicilia linee di credito agevolate e strumenti finanziari dedicati, per aiutarle a superare le difficoltà economiche e a investire nel proprio sviluppo), formazione e consulenza specializzata (Confagricoltura Sicilia e Coop Credit collaboreranno per offrire alle aziende agricole corsi di formazione, assistenza tecnica e consulenza specializzata in ambiti strategici come il marketing, la gestione aziendale e l’innovazione tecnologica), rafforzamento delle filiere e delle agroenergie (la partnership mira anche a sostenere il rafforzamento delle filiere agroalimentari siciliane e a promuovere lo sviluppo delle agroenergie, come strumenti per aumentare la competitività e la sostenibilità del settore).

Il Presidente di Confagricoltura Sicilia, Avv. Rosario Marchese Ragona, ha affermato: “Gli strumenti per il sostegno delle imprese agricole, colpite dall’aumento dei costi di produzione e dalla crisi climatica, richiedono un dialogo ancora più stretto tra la nostra Federazione e il sistema dell’accesso al credito. Ecco perché questa intesa con Coopcredit e CDR Italia permetterà ai nostri associati un giusto orientamento per il l’accesso al credito, trovando le opportunità di finanziamento più adatte alle loro esigenze”.

Il Presidente di Coopcredit, Dott. Roberto Ponte, dichiara: “Con questo accordo Coopcredit conferma il proprio impegno nel supportare il rafforzamento di tutti gli operatori del settore agricolo e delle filiere d’eccellenza siciliane. Vogliamo contribuire al rafforzamento e allo sviluppo delle imprese agricole sostenendole con finanziamenti, consulenza e formazione sia per i loro bisogni correnti, sia per quelli straordinari legati a progetti di crescita, sviluppo e innovazione”.

“Siamo particolarmente orgogliosi della fiducia accordataci da Confagricoltura – prosegue il Dott. Carlo Spagliardi, Ceo CDR Italia –, la più antica organizzazione di tutela e rappresentanza delle imprese del settore. Vogliamo sostenere il loro sviluppo offrendo tutti gli strumenti di cui CDR dispone. Questo è un momento cruciale in cui è necessario saper cogliere le grandi opportunità della trasformazione green e digital dettate dal PNRR, saper gestire la crescita dei costi di energia e materie prime e le emergenze climatiche”.