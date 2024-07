Crias, plauso delle associazioni dell’artigianato per i 18 milioni erogati alle imprese. Ecco il comunicato congiunto

- Pubblicità -

Sono 18 i milioni di euro erogati alle piccole e medie imprese della Sicilia attraverso la Crias e le associazioni degli artigiani non possono non fare un plauso al governo regionale. “Registriamo la giusta attenzione nei confronti delle nostre aziende che sono il cuore pulsante dell’economia siciliana e apprezziamo ancora una volta il buon impegno dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo”, commentano Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, dopo l’annuncio dell’assessore che commenta i numeri raggiunti dall’Istituto regionale per il credito alle imprese artigiane.

“Da tempo chiediamo di accendere i riflettori sulle nostre realtà e siamo lieti che finalmente la Crias riesca a dare un segnale concreto dimostrando di essere il motore propulsivo per il credito al comparto artigiano. Ma ci aspettiamo che questo successo non sia un punto di arrivo bensì l’inizio di un nuovo cammino di crescita per le nostre imprese. Con la fusione di Crias e Ircac in un unico soggetto denominato Irca, ci auguriamo che questo buon percorso possa proseguire dimostrando che Irca sarà il giusto istituto per dare risposte rapide ed efficaci alle nostre imprese. C’è tanta necessità di credito per le aziende ma c’è la necessità di fare presto e bene, senza troppi lacci burocratici che rallentino l’erogazione delle somme. L’assessore Tamajo ha assicurato che la Regione continuerà a favorire l’accesso al credito alle imprese artigiane, sostenendo nuovi progetti, e noi restiamo vigili e attenti affinché tutto questo possa trovare concretezza”.

