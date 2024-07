Catania, ecco il calendario completo del campionato di Serie C 2024/25

- Pubblicità -

E’ davvero tutto pronto per la stagione 2024/25 del Catania in Serie C. La squadra rossazzurra è tra le favorite per la vittoria finale del girone C che prenderà il via il prossimo 25 agosto. Il termine del torneo è previsto il 27 aprile 2025 con tre turni infrasettimanali e una sosta prevista per domenica 29 dicembre 2024. Oggi a Firenze è stato svelato il calendario dell’intero torneo.

Catania, il calendario completo del campionato

Il Catania di Mimmo Toscano esordirà in campionato, secondo da calendario, domenica 25 agosto al Viviani di Potenza contro il Sorrento di Enrico Barilari. Il debutto al Massimino sarà, invece, contro il Benevento (ultimo avversario in C della scorsa stagione). Novembre e marzo di ferro per i rossazzurri che affronteranno consecutivamente Crotone, Trapani e Avellino. Derby col Messina in programma domenica 3 novembre e il ritorno al “San Filippo” il 16 marzo.

- Pubblicità -

Sorrento-Catania (domenica 25 agosto) Catania-Benevento (domenica 1 settembre) Juventus Next Gen-Catania (domenica 8 settembre) Catania-Picerno (domenica 15 settembre) Giugliano-Catania (domenica 22 settembre) Catania-Audace Cerignola (mercoledì 25 settembre) Catania-Monopoli (domenica 29 settembre) Casertana-Catania (domenica 6 ottobre) Catania-Team Altamura (domenica 13 ottobre) Foggia-Catania (domenica 20 ottobre) Catania-Latina (domenica 27 ottobre) Turris-Catania (mercoledì 30 ottobre) Catania-Messina (domenica 3 novembre) Crotone-Catania (domenica 10 novembre) Catania-Trapani (domenica 17 novembre) Avellino-Catania (domenica 24 novembre) Catania-Cavese (domenica 1 dicembre) Taranto-Catania (domenica 8 dicembre) Catania-Potenza (domenica 15 dicembre) Catania-Sorrento (domenica 22 dicembre) Benevento-Catania (domenica 5 gennaio) Catania-Juventus Next Gen (domenica 12 gennaio) Picerno-Catania (domenica 19 gennaio) Catania-Giugliano (domenica 26 gennaio) Audace Cerignola-Catania (domenica 2 febbraio) Monopoli-Catania (domenica 9 febbraio) Catania-Casertana (domenica 16 febbraio) Team Altamura-Catania (domenica 23 febbraio) Catania-Foggia (domenica 2 marzo) Latina-Catania (domenica 9 marzo) Catania-Turris (domenica 12 marzo) Messina-Catania (domenica 16 marzo) Catania-Crotone (domenica 23 marzo) Trapani-Catania (domenica 30 marzo) Catania-Avellino (domenica 6 aprile) Cavese-Catania (domenica 13 aprile) Catania-Taranto (sabato 19 aprile) Potenza-Catania (domenica 27 aprile)