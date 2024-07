Il centro di Vizzini si accende per il concerto “TRI”

- Pubblicità -

VIZZINI (CT) – Una serata di festa di sabato 13 luglio che ha coinvolto tre realtà musicali siciliane iconiche e in grado di trasmettere il passato storico e l’identità della Sicilia con uno stile coinvolgente e attuale: i Lautari, celebre gruppo di musicisti catanesi, che si distingue per la riproposizione degli stilemi popolari tradizionali; Mario Incudine, artista poliedrico capace di spaziare dalla canzone al teatro e Eleonora Bordonaro, voce potente e appassionata della nuova canzone siciliana, finalista alle Targhe Tenco, insieme per il progetto In Cunziria con il concerto TRI.

Ad aprire la manifestazione è stato il dialogo tra il Condirettore della Sicilia, Domenico Ciancio Sanfilippo, e il Sindaco di Vizzini, Salvatore Ferraro; una conversazione che ha reso la Piazza Umberto I°, sede dell’iniziativa, un luogo di incontro e di connessione tra il Primo Cittadino e la popolazione vizzinese, uniti nell’osservare gli obiettivi futuri, resi possibili dal progetto In Cunziria.

Nell’atmosfera soffusa, sotto le proiezioni luminose sulla facciata del Comune, il Sindaco Ferraro ha condiviso la propria visione per il territorio di Vizzini e i risultati concreti relativi al progetto di riqualificazione del Borgo della Cunziria, reso possibile con i fondi del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – che vede Netith Care nella qualità di advisor.

Il talento e l’intensità delle esibizioni degli artisti hanno caratterizzato il cuore della manifestazione; uno spettacolo che, attraverso un sound popolar-contemporaneo, narrazioni teatrali e citazioni storiche, ha acceso la piazza, emozionando gli spettatori e catturandone l’attenzione fino alla fine.

L’alto livello di adesione alla celebrazione ha costituito il simbolo della volontà di un territorio che, ricco di storia e di patrimonio artistico, vuole oggi un’evoluzione in grado di garantire uno sviluppo imprenditoriale, sociale ed economico.