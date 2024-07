Energy Golf Convention, le nuove frontiere della produttività aziendale: efficienza energetica, intelligenza artificiale e criteri ESG

- Pubblicità -

CASTIGLIONE DI SICILIA – Le ultime tecnologie sull’efficienza energetica, l’uso dell’intelligenza artificiale e i criteri ESG trasformeranno la produttività delle aziende consentendo loro di rimanere competitive sul mercato di domani. A confermarlo sono stati i tecnici relatorispecializzati e professionisti che hanno partecipato all’Energy Golf Convention, organizzato da Ciesse Group ed Enerklima che si è svolta presso il Pìcciolo Etna Golf di Castiglione di Sicilia il 12 e il 13 luglio. Oltre 150 imprenditori e 80 golfisti si sono riuniti per una due giorni che ha coadiuvato sport e sostenibilità consentendo ai partecipanti di conoscere le più recenti innovazioni tecnologiche e le opportunità di finanziamento volte a promuovere la sostenibilità energetica delle imprese.

Durante la prima giornata dedicata al convegno dal titolo “Competitività nel mercato di domani: energia e sostenibilità”, l’Ing. Alessio CatalanoOwner di Ciesse, ha analizzato gli step necessari che ogni azienda deve compiere per una gestione energetica efficace.

«In un contesto economico in cui la domanda di energia elettrica è destinata a crescere del 140% nel medio periodo, a causa della crescente elettrificazione, le imprese devono affrontare due sfide: la riduzione delle emissioni di CO₂ e l’ottimizzazione dei consumi energetici. Il primo passo fondamentale è l’efficientamento dell’infrastruttura elettrica, un percorso taylormade che va analizzato e progettato con attenzione attraverso strumenti in grado di garantire la “power quality “con tecnologie di ultima generazione»- L’Ing. Catalano ha inoltreevidenziato l’importanza per le aziende di adattarsi ed intraprendere ulteriori passi per mantenere la competitività. «Oggi non basta soffermarsi all’installazione di pannelli fotovoltaici, è necessario garantire l’uso corretto di queste fonti che si aggiungono a macchinari avanzati e all’integrazione di sistemi di storage con l’intelligenza artificiale. Questi elementi essenziali sono in grado di rendere le aziende più efficienti. La velocità con cui attueremo queste trasformazioni determinerà la nuova competitività delle aziende».

Il tavolo tecnico composto dai relatori ha analizzato da una parte gli ultimi strumenti tecnologici e dall’altra le opportunità agevolativegarantite attraverso le risorse del PNRR.

L’Ing. Paolo D’Onofrio di SolarEdge e il Dott. Andrea De Pretto di Energia Europa hanno esposto le ultime tecnologie del settore.

Le numerose opportunità finanziarie per le imprese interessate a intraprendere interventi green sono state esposte dal Dott. Roberto Emma di Open Consulting e dal Dott. Marco Vitale dello Studio Vitale Associati.



Tra i temi analizzati il Piano di Transizione 5.0, i bandi su Agrivoltaico e Agrisolare e i criteri ESG sempre più importanti per lo sviluppo delle imprese nei prossimi anni. La sostenibilità aziendale viene declinata non solo dal punto di vista ambientale ma anche sociale, etico ed economico. Un elemento che rappresenta un vantaggio competitivo essenziale. Secondo un’indagine CONSOB infatti, le aziende che hanno una particolare attenzione sui criteri ESG crescono più velocemente delle altre in termini di redditività e remunerazione dei capitali investiti di oltre il 20%.



In chiusura fondamentale l’intervento di Nello Sartorio di Banca Intesa Aan Paolo che ha presentato strumenti finanziari avanzati, contribuendo a fornire una visione completa delle opportunità disponibili.

L’Energy Golf Convention ha inoltre celebrato i 15 anni di Ciesse Group s.r.l., impegnata a supportare altre imprese nella razionalizzazione dello sviluppo energetico attraverso un approccio multisettoriale. Le testimonianze del Dott. Luca Coffa delle aziende Tra.FI.Me e NOKO Bike e del Dott. Andrea Scrofani del il Pìcciolo Etna Golf,hanno dimostrato come efficienza e sostenibilità possano essere elementi chiave per il successo.

Il 13 luglio è stato il momento della Golf Cup,l’evento ha visto la partecipazione di golfisti provenienti da tutta Italia. Una giornata sportiva occasione di networking e svago per i partecipanti che ha rafforzato i legami tra le imprese presenti e promosso lo spirito di collaborazione.

Riccardo Priolo, CEO di Enerklima, sottolinea il valore di eventi che coniugano sport e sostenibilità per divulgare strumenti utili a incrementare l’efficienza energetica nelle aziende.

«Un modello vincente che mira ad espandersi. Il prossimo anno organizzeremo tappe in tutta Italia per ampliare la manifestazione e coinvolgere il tessuto produttivo di più territori».

L’Energy Golf Convention si è rivelata un’opportunità per tutte le imprese impegnate nella ricerca di soluzioni sostenibili e vantaggi competitivi nel settore energetico. Le sessioni tecniche con relatori esperti hanno permesso di acquisire una visione chiara degli sviluppi futuri, approfondendo i temi della riqualificazione e dell’efficienza energetica per le aziende, rappresentando un salto in avanti nel percorso verso la sostenibilità e l’efficienza aziendale.