”Just Amy”, l’evento dell’estate catanese

CATANIA – Un omaggio a due stelle di prima grandezza nei rispettivi campi artistici: Roberto Cavalli, una firma senza tempo della moda internazionale, e Amy Winehouse, insuperabile interprete del soul bianco, una voce che si è spenta troppo presto. “Just Amy” è l’evento dell’estate catanese, una serata in stile animalier, con straordinarie performance, dalla musica alla danza, dalla pittura digitale alla moda, il tutto sotto la direzione artistica di Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle arti di Catania.

Sulla passerella de Il Casale dell’Arte di Gabriela Scibilia sfileranno 60 indossatrici con altrettanti abiti realizzati dagli stilisti del corso di Fashion design dell’Accademia di Belle arti. Ma non sarà solo una semplice esibizione di abiti ispirati alle cifre artistiche di Amy Winehouse, ma una vera e propria performance arricchita da Kiko Xhani, elegante interprete di danza contemporanea e dalle composizioni floreali di Marcello De Plata, un vero artista dei cromatismi e delle forme che offre la natura. E sempre alla cantautrice londinese sarà dedicato il tributo di Ottavia Privitera e della Blueskyband. Originalissima la proposta di Giovanni H. Grasso esploratore musicale di sonorità del mondo, mentre il dj Simone Santagati, ormai affermato in campo internazionale, darà una dimostrazione del suo Progetto Efimera che coinvolge in termini sociali la musica, la cultura e il territorio. Performance…pittoriche anche per due artiste che usano pennelli e colori in modo originale: Marisa Leanza con le sue opere di bodypainting e Tiziana La Piana pittrice digitale.

L’appuntamento è sabato 27 luglio, alle ore 19,30, a Il Casale dell’Arte, via Plaja, 200.

Ingresso: 10,00 € incluso softdrink. Cena con prenotazione: 25,00 €. Info e prenotazioni: 3404520782. I biglietti possono essere acquistati anche al botteghino del casale dell’Arte.