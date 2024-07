Musica internazionale. Domani – giovedì 18 luglio – i Blue a Catania al Wave Summer Music

- Pubblicità -

Appuntamento domani (giovedì 18 luglio) con la grande musica internazionale. I Blue tornano in Sicilia molti anni dopo il loro ultimo concerto nell’Isola e saranno alla Villa Bellini di Catania in un concerto molto atteso dai fan. L’appuntamento fa parte del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management ed è inserito nel Catania Summer Fest del Comune di Catania.

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

Lo scorso aprile, in occasione delle due date milanesi andate sold out in pochi minuti, i Blue hanno fatto un regalo ai fan italiani presentando, in anteprima dal vivo, un nuovo singolo inedito dal titolo “My City”. Il brano, uscito il 23 maggio nelle radio e sulle piattaforme digitali per Bloodblood in licenza Artist First, è stato scritto da Lee Ryan che racconta: “Ho scritto questo brano su Londra che è la città in cui ho vissuto sin da bambino e che ho poi deciso di lasciare quattro anni fa per trasferirmi fuori dal Regno Unito. Sono arrivato a Londra all’inizio di quest’anno per incontrare i ragazzi in studio e sono stato inondato da emozioni che mi hanno ispirato a scrivere questa canzone. Il brano racconta le nostre avventure di un tempo. L’ho suonata ai ragazzi e loro l’hanno adorata, poi Simon ha aggiunto il suo stile e il suo sapore unico per dare al pezzo quel classico suono alla Blue”. Il tour italiano è prodotto da A1 Concerti.

I biglietti saranno disponibili anche al botteghino di Villa Bellini a partire dalle ore 16:00 di domani.