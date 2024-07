Regionali, appello di Cgil Fp, Cisl Fp, Cobas/Codir, Sadirs, Siad/Csa/Cisal, Uil Fpl e Ugl Fna al governo: “Approvazione rendiconto 2023 in tempi brevi”

- Pubblicità -

Palermo, 18 luglio 2024 – “Lo stop della Corte dei Conti al nuovo contratto dei dipendenti regionali deve essere affrontato nel più breve tempo possibile poiché questo rinnovo, che arriva già fuori tempo massimo, è un diritto dei lavoratori che non può più essere negato”. Lo affermano Cgil Fp, Cisl Fp, Cobas/Codir, Sadirs, Siad/Csa/Cisal, Uil Fpl e Ugl Fna in merito alla mancata certificazione da parte della magistratura contabile del nuovo Ccrl 2019-2021 del comparto dei dipendenti della Regione Siciliana.



Le organizzazioni sindacali hanno inviato al presidente della Regione Renato Schifani una richiesta di convocazione per affrontare nell’immediato la questione.



“I giudici – proseguono le organizzazioni sindacali – sottolineano la necessità di approvare il rendiconto 2023 per accertare l’idoneità della copertura e la sostenibilità finanziaria delle spese. Per questo chiediamo al governo regionale di attivare subito tutte le misure necessarie per raggiungere questo obiettivo, scongiurando anche eventuali rallentamenti dovuti al cambio al vertice dell’assessorato regionale all’Economia. Lo stesso appello lo rivolgiamo all’Assemblea regionale siciliana. Infine, è altrettanto improrogabile, a questo punto, la nomina dei vertici dell’Aran Sicilia anche eventualmente confermando l’attuale Commissario: il susseguirsi di decreti per il commissariamento rischia, infatti, di creare vuoti di gestione che ritarderebbero ancora di più la conclusione del processo di rinnovo”.