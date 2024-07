Coronaro-Tac, a Catenanuova un centro diagnostico tra i più avanzati del Sud Italia

- Pubblicità -

Nel cuore della Sicilia, in provincia di Enna, opera il “Centro RM e TAC Catenanuova”. Al confine con la città metropolitana di Catania, è tra i più avanzati del Sud Italia nella diagnostica per immagini. Da sempre impegnato nella costante evoluzione tecnologica, ha acquisito una Tac 128 strati che permette, oltre alle tradizionali indagini, anche lo studio del sistema cardiovascolare incluso quello delle arterie coronariche e precisamente la Coronaro-Tac.

«Abbiamo dotato il nostro Centro di un un’apparecchiatura Tac 128 strati di ultima generazione, che rappresenta la più avanzata tecnologia oggi esistente per effettuare nuove e più performanti indagini dedicate a tutti gli organi ed apparati del corpo umano.Mediante l’utilizzo di un particolare software, l’esame ottenuto con questo macchinario dedicato viene ricostruito rendendo facilmente leggibile l’eventuale grado di restringimento di una o più arterie coronariche.» spiega il direttore sanitario Dott. Claudio Genova «La Coronaro-Tac diagnostica la malattia coronarica (ostruzione del flusso sanguigno al cuore), la vasculite coronarica (infiammazione dei vasi arteriosi del cuore), le alterazioni nell’anatomia dell’aorta e delle coronarie. È un esame che fonda la sua specificità nella prevenzione, precedendo e indirizzando la successiva coronarografia.»

Che una struttura sanitaria possa avere a disposizione una tale macchina è di importanza vitale. Questa, unitamente alle altre apparecchiature quali risonanza magnetica ad alto campo,densiometria ossea con metodo Dexa, ecocolordoppler, ecografia, ecografia mammaria, ecografia pediatrica, M.O.C., mammografia, radiologia digitale, senologia e visita senologica, fa sì che il “Centro RM e TAC Catenanuova” sia motivo di orgoglio e vanto, non solo per il territorio ennese ma per la Sicilia intera.

Formato da professionisti altamente qualificati e provenienti da un’esperienza pluriennale nel settore, vanta uno staff ben rodato, gentile e puntuale, offrendo un eccellente servizio improntato all’accoglienza e alla disponibilità. A cominciare dal personale della reception.

Convenzionato con il Sistema sanitario nazionale, il Centro opera per appuntamento a Catenanuova da lunedì a venerdì con orario antimeridiamo 9/13 e pomeridiano 14.30/16.30. Grazie all’autostrada A19 e allo scalo ferroviario, lo si può raggiungere comodamente. È situato in via Libertà, 118, e gli operatori rispondono alle chiamate indirizzate al numero telefonico 0935 76214.

Nel sito web di nuova realizzazione è possibile prendere visione di elementi di approfondimento a maggiore contenuto scientifico ed effettuare una prenotazione online assicurandosi una diagnosi precisa e tempestiva. “Centro RM e TAC Catenanuova”: la tua salute al centro di tutto. Accoglienza, professionalità e tecnologia avanzata. Per ulteriori informazioni: https://risonanzatacsicilia.it /risonanzacatenanuova@gmail.com