I ringraziamenti del Presidente Mattarella ritratto dalla super star dell’arte italiana Alfonso Restivo

“La ringrazio molto del bel ritratto che ha avuto la cortesia di realizzare e farmi avere. Augurando che sia possibile incontrarla, le invio un saluto cordiale”. Questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato come ringraziamento del ritratto realizzato dal ritrattista dei vip Alfonso Restivo, artista catanese diventato famoso per aver consegnato i ritratti a Presidenti del Consiglio e Ministri del Governo Italiano e oltre 100 Vip internazionali.

“Mi sono emozionato quando ho aperto la busta che conteneva il messaggio del Presidente Mattarella scritto a mano- dichiara Alfonso Restivo, laureatosi all’Accademia di Belle Arti di Catania e trasferitosi a Milanbo dove insegna arte, disegno e storia dell’arte-. Questo ringraziamento credo, senza peccare di presunzione, sia il giusto riconoscimento per il tempo e le energie spese in questi anni per realizzare opere in cui nulla può e deve essere lasciato al caso in modo da rendere unica ogni creazione, con il preciso obiettivo di emozionare in nome dell’arte”.

Un’attestazione di stima importante da cui nascerà un possibile incontro nei prossimi mesi che si aggiunge al ricco e variegato curriculum artistico del giovane, intraprendente e talentuoso artista siciliano, già direttore artistico della galleria “Spazio m’arte” di Brera che non smette di far parlare di sé e della sua arte.

Parole che riempiono di orgoglio- come ha più volte ripetuto Restivo- che stimolano ad andare avanti nel raccontare la nostra società attraverso i volti dei personaggi più illustri del nostro tempo.

“La scelta di aver ritratto anche dei personaggi politici- aggiunge Restivo l’unico pittore iperrealista vivente, dopo la scomparsa dell’americano William F. Draper- non è stata condivisa da molti per diverse ragioni, anche se non smetterò di dire che l’arte non ha né colori né padroni, sono felice di aver dato vita ai miei sogni grazie al linguaggio universale dell’arte”.

Ed attraverso le sue opere Alfonso Restivo è riuscito a raccontare le troppe e brutte storie di cronaca di donne ammazzate per mano di un uomo con una speciale mostra itinerante decidendo di mettere in campo la propria arte ed esperienza a favore di tutte le donne vittime di violenza.