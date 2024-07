Lions Sicilia, apertura del nuovo anno sociale all’insegna di un lionismo concreto per cambiare la vita delle persone 

- Pubblicità -

ACIREALE – L’ingresso delle bandiere del Brasile, dell’Europa e dell’Italia ha dato il via – sabato 20 luglio – alla cerimonia di apertura dell’anno sociale 2024/2025 del Distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Mario Palmisciano. L’evento ha riunito centinaia di Lions isolani al Santa Tecla Palace di Acireale. All’indirizzo di saluto del presidente del Lions club di Acireale Giuseppe Grasso Leanza, è seguito un messaggio augurale inviato dal primo cittadino Roberto Barbagallo ai Lions siciliani, che Palmisciano guiderà all’insegna del motto “Rispetto, Armonia, Sorriso”, per “cambiare la vita delle persone” con un “lionismo concreto e propositivo”.

È un Distretto Sicilia vitale e di successo quello delineato nel primo gabinetto distrettuale del 19 luglio e dai numerosi interventi all’apertura del giorno dopo: al primo posto nel Multidistretto Italy e in Europa con 662 soci immessi nell’ultimo anno sociale il Distretto si attesta a 3830 iscritte e iscritti, primo in Italia per budget di raccolta fondi per la Fondazione Lions Clubs International (LCIF). Le linee programmatiche del nuovo anno sociale che guideranno i 119 Lions club siciliani individuano otto aree d’intervento, con attività di solidarietà e sussidiarietà, per rafforzare le comunità locali e nel mondo: salute, vista, ambiente, fame, scuola, giovani e sport, progettualità e comunità.

Intensa emozione ha suscitato la sfilata delle bandiere dei ragazzi ospiti a luglio nel Distretto Lions Sicilia con il programma ‘Campi e Scambi’ giovanili di Lions International per promuovere il dialogo e la pace fra i popoli: il Campo Italia Giovani Disabili “Freewheeling”, diretto da Salvo Ingrassia e dal vice direttore Stefania Carpino, con 18 giovani e accompagnatori provenienti da Khazakistan, Georgia, Ucraina, Belgio, Ungheria e altri distretti italiani, e il Campo Trinacria diretto da Stefania Trovato, con 17 ragazzi provenienti da tutto il pianeta. Presenti il Coordinatore Multidistrettuale 108 Italy ‘Campi e scambi giovanili” Simone Roba, del Presidente del Multidistretto Leo Italy Mattia Lattanzi, del Presidente del Distretto Leo Sicilia Domenico Levita.

Momenti salienti sono stati l’ingresso di una nuova socia del Virtual Club Women for a Changing World, la consegna della Charter (carta costitutiva) al Virtual Club Lions Sicilia Champions e dei riconoscimenti Melvin Jones Fellow a Lions che si sono distinti per la dedizione al servizio umanitario: Mariella Sciammetta, Walter Buscema, Andrea Donsì, Rosa Torre, Salvatore Pensabene, Alessandra Russo, Giuseppina Siracusa, Francesco Pira, Teresina Peluso, Claudio Vetrano e Gaetano Salemi.

Hanno concluso l’intensa giornata di lavori gli interventi della governance del Distretto: il Direttore Centro Studi “E.Grasso” Vincenzo Leone, il 2° Vice Governatore Walter Buscema, il 1° Vice Governatore Diego Taviano, l’Immediato Past Governatore Daniela Macaluso, il Past Presidente del Consiglio dei Governatori (PCC) Mariella Sciammetta, il PCC e Good Will Ambassador Salvatore Giacona, il Past Direttore internazionale, candidato del Multidistretto Italy alla carica di Terzo Vice Presidente Internazionale e Good Will Ambassador Domenico Messina, il Governatore Mario Palmisciano. Da tutti – immortalati come da tradizione con le braccia in alto e mani unite – è stato espresso l’invito ad affrontare strade nuove per il servizio delle comunità e l’auspicio che il Distretto Lions Sicilia, leader in Italia ed Europa per crescita associativa e servizio umanitario, il prossimo anno, a Città del Messico, possa condurre il siciliano Domenico Messina, trent’anni dopo Pino Grimaldi, al vertice mondiale di Lions International.