Oltre le opinioni: l’analisi dei dati reali su sanità ed esodo dei medici, export, occupazione, siccità e…

Salve a tutti amici di Hashtag Sicilia! Questa sera abbiamo scelto di cimentarci, con l’aiuto del nostro direttore Salvatore Bonura, in un approfondimento su alcune importanti questioni – di carattere nazionale, ma anche locale – delle quali abbiamo già parlato recentemente; ma sulle quali è il caso di tornare.

Ci riferiamo ad esempio al nostro ultimissimo episodio (il 14°) – della rubrica Così è (se vi pare) – intitolato “Provvedimenti del Governo: non è tutto ora ciò che luccica”, reo di essere, per alcuni, troppo critico nei confronti dell’attuale esecutivo guidato dall’On. Giorgia Meloni.

Ecco, nell’approfondimento di questa sera abbiamo cercato di mettere in evidenza nuovamente l’imparzialità della nostra posizione, non andando “sulla fiducia”, ma dimostrando, dati alla mano, quali sono le vere interpretazioni dei dati che vengono “sciorinati” dai politici – anche di schieramenti opposti alla maggioranza – con lo scopo di “impressionare” i cittadini.

Ed è così che abbiamo approfondito e contestualizzato le dichiarazioni del Governo in merito al decantato aumento nei fondi destinati alla Sanità, e parimenti abbiamo smentito alcune dichiarazioni della Segretaria del PD Elly Schlein che ingigantivano l’esodo dei medici italiani verso i paesi esteri. Inoltre abbiamo approfondito la lettura dei dati sull’Export italiano, sul Bonus giovani, sulla situazione della siccità in Sicilia e sul presunto aumento del gradimento nei confronti del Sindaco di Catania Enrico Trantino.

Per tutto questo, e molto altro ancora, non ci resta che darvi appuntamento alle ore 20.00