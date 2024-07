Un’ondata di sapori e suoni travolgerà Balestrate: il Beer Street Festival torna per la sua 4° edizione

- Pubblicità -

Balestrate – Il Beer Street Festival è pronto a fare il suo grande ritorno nella splendida cornice del belvedere dei tramonti a Balestrate. Dal 25 al 28 luglio, questo evento, organizzato dalla Sicily Event di Davide Merlino, giunto alla sua quarta edizione, offrirà ai visitatori un mix irresistibile di birra artigianale, street food e musica dal vivo, creando un’esperienza sensoriale unica.

- Pubblicità -

Il festival si è consolidato come un appuntamento imperdibile dell’estate siciliana, attirando turisti e appassionati da tutta I ‘Isola e da gran parte d’Italia desiderosi di assaporare birre artigianali prodotte dalle migliori birrerie del paese. “Il Beer Street Festival è un’occasione unica per scoprire nuovi sapori e aromi, e per vivere l’atmosfera magica dei tramonti di Balestrate. Siamo entusiasti di ospitare un evento che celebra la cultura della birra artigianale e che unisce persone provenienti da ogni dove”, ha dichiarato Davide Merlino, Ambasciatore del Gusto Doc Italye delegato nazionale street food.

Il valore culturale del Beer Street Festival va oltre la semplice degustazione di birre e piatti di street food. È un evento che celebra le tradizioni locali e la ricchezza gastronomica del territorio, offrendo una vetrina importante per le birrerie artigianali italiane e promuovendo la cultura del bere responsabile. La presenza di stand di street food che propongono piatti tipici e reinterpretazioni moderne delle ricette locali contribuisce a valorizzare la cucina siciliana e a far conoscere ai visitatori le eccellenze gastronomiche della Sicilia.

Il programma del festival è ricco di eventi imperdibili. Giovedì 25 luglio, alle ore 19:00, si terrà un talk intitolato “Gusto e Territorio” con la collaborazione dell’Idimed, Istituto per la promozione e valorizzazione della dieta mediterranea che esplorerà il legame tra la birra artigianale e le tradizioni locali. A seguire, alle ore 20:00, i BabelTower si esibiranno in un concerto, mentre alle 22:00 sarà il turno dei Groove Packers. Venerdì 26 luglio, alle ore 22:00, il palco sarà occupato dai Groovy Kind, che con la loro musica coinvolgente sapranno creare un’atmosfera unica. Sabato 27 sempre alle 22:00 concerto dei Trash Ribelle, mentre domenica 28, ultimo giorno del festival, gran finale con i Bee Turbo.

Grande novità di questa edizione è la collaborazione con l’ultimaarrivata dell’autorevole gruppo editoriale Sudpress, la testata giornalistica Sudgusto, dedicata al mondo dell’enogastronomia e della filiera del turismo collegato, che durante i quattro giorni del festival,organizzerà una serie di talk in diretta, coinvolgendo tutti i protagonisti della manifestazione. Da giovedì 25 a domenica 28 luglio, a partire dalle ore 19:00, si terranno interviste con i principali attori del mondo della birra artigianale e del food. Questi incontri rappresentano un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questo affascinante universo, scoprendo le storie, le tecniche di produzione e le passioni che animano i produttori di birra artigianale, arricchendo così l’esperienza del festival con contenuti di alto valore culturale e informativo.

Non è solo la birra a rendere speciale il Beer Street Festival, ma anche l’atmosfera unica del belvedere dei tramonti, che aggiunge un tocco magico all’evento, rendendolo un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni e per rimanere aggiornati sul programma del festival, è possibile visitare il sito ufficiale https://www.beerstreetfest.it