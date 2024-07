Il tiktoker Michael Casanova sabato a Trecastagni

- Pubblicità -

TRECASTAGNI (CT) – All’interno della rassegna culturale “Scintille Letterarie” organizzata dal Comune di Trecastagni, sbarca a Trecastagni il Tiktoker da 2.000.000 di follower MICHAEL CASANOVA. Sabato 27 Luglio 2024 ore 19,30 in Piazza Aldo Moro, in collaborazione con la DEMEA EVENTI CULTURALI, verrà presentato l’ultimo libro, edito da Electa Mondadori, “Vericfichiamo”.

Casanova, classe 1989, conosciuto ormai da tutti come Bella Gianda, è un ragazzo con un passato professionistico nel mondo del calcio: portiere del Lugano Calcio e della Nazionale Svizzera, Michael ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un infortunio. Oggi è uno speaker radiofonico per l’emittente svizzera Radio3i e un content creator molto seguito e popolare tra i giovanissimi della Generazione Alpha (e le loro famiglie). Nel 2020 infatti crea un format che diventa virale su TikTok e molto riconoscibile grazie ad alcuni claim e slogan divenuti i suoi segni distintivi: dal saluto ormai iconico “Bella Gianda” al “Verifichiaaamo” da lui utilizzato per accettare le sfide della propria community nel testare una varietà di esperi- menti e curiosità. Da TikTok a YouTube, a Instagram, per i bambini e i ragazzi Michael è diventato a tutti gli effetti Bella Gianda: il ragazzo con il ciuffo, con un immaginario colorato, gli slogan caratteristici e sempre pronto a verificare cose strambe e improbabili in un suo mondo particolare, fatto di gentilezza, curiosità e di valori.

Al termine della Serata, Firmacopie e foto ricordo per tutti.