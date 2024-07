Catania, nasce REstate in allerta: il servizio creato dalla Fillea Cgil per segnalare lavoro illegale nelle ore più calde

- Pubblicità -

Si chiama “REstate in allerta” ed è il nuovo servizio di sos telefonico che dal 29 luglio al 31 agosto verrà in aiuto dei lavoratori edili. Chiamando a un numero telefonico messo a disposizione dalla Fillea di Catania, sarà possibile segnalare eventuali violazioni della recente ordinanza della Presidenza della Regione e della Legge 101/2024 di conversione del Decreto 63/2024 in caso di attività lavorative da svolgersi all’aperto in condizioni climatiche avverse, come il caldo eccessivo.

I dettagli dell’iniziativa saranno presentati venerdì 26 alle ore 10 nei pressi del cantiere che si trova di fronte al numero civico 126 di via Cristoforo Colombo a Catania, dal segretario generale della Fillea Cgil di Catania, Vincenzo Cubito, dal segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Giovanni Pistorio e dal segretario generale della Cgil Catania, Carmelo De Caudo.

