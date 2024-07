Catania festeggia i nonni ed i nipoti grazie alla Comunità di Sant’Egidio. L’Arcivescovo di Catania: 《nella vecchiaia non abbandonarmi》

- Pubblicità -

CATANIA – Venerdì 26 luglio, al Seminario Arcivescovile di Catania, la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato la 3° edizione della “Festa dei nonni”, indetta da Papa Francesco ed ormai appuntamento tradizionale dell’estate etnea.

Presente all’evento, come già negli scorsi anni, l’Arcivescovo di Catania S.E. Mons. Luigi Renna, che ha celebrato una Santa Messa al Salone di Sant’Agata presso il Seminario Interdiocesano in presenza di oltre duecento nonni di varie età, anziani ed alcuni nipotini. Renna, durante l’Omelia, ha ricordato con enfasi l’importanza degli anziani ed il dovere di ciascuno di noi di accudirli:《Nella vecchiaia non abbandonarmi》 è il “titolo che Papà Francesco ha voluto dare alla festa e che l’Arcivescovo di Catania ha voluto far ripetere più volte e ad alta voce ai presenti.

Dopo la Messa, come di consueto, la Comunità di Sant’Egidio ha offerto a tutti i presenti una cena a base di bontà tipicamente siciliane, con il gelato che è stato donato e servito dal Lions, LEO e CUB Club Acicastello Riviera dei Ciclopi.

Walter Cerreti, responsabile della Comunità di Sant’Egidio di Catania, ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita della giornata, importante per contrastare la solitudine che interessa molte persone anziane che trascorrono l’estate in città, ma anche occasione per raccontare l’alleanza tra i più giovani e gli anziani.