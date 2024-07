Start Cup Catania 2024. Al via la business plan competition dell’Unict, iscrizioni aperte fino al 29 agosto

Al via la nuova edizione della ‘business plan competition’ per idee imprenditoriali innovative provenienti dal mondo accademico e della ricerca

Lo scorso anno la ‘business plan competition’ dell’Università di Catania, la manifestazione che da oltre dieci anni valorizza le idee imprenditoriali innovative provenienti dal mondo accademico e dalla ricerca pubblica, era stata vinta dal progetto “BioTappo”. Il team composto da Cristian Fioriglio, Francesca Maria Mirisciotti, Mariangela Beatrice Linguaglossa, Rosaria Giannitto, Emanuela Giordano, Alberto Porto e Gabriele Zappalà -, aveva sviluppato l’idea di un tappo per bottiglie in pet in grado di riconoscere una confezione d’acqua nociva, cambiando cioè colore se esposto ad alta temperatura e a rischio di contaminazione da plastica.

I vincitori di quest’anno saranno invece tra coloro che, entro il prossimo 29 agosto, presenteranno l’istanza di partecipazione all’edizione 2024. La ‘call’ è aperta a team di almeno due persone, che potranno presentare i propri progetti caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza maturata nell’ambito di un’Università o di un Ente pubblico di ricerca nazionale o internazionale e accedere così alla prima fase.

In questo ‘step’, fra tutti i partecipanti ne saranno selezionati otto dal Comitato tecnico-scientifico della competizione. Chi passerà, potrà usufruire dell’assistenza alla stesura del business plan e guadagnarsi il passaporto per la ‘finale’ che si concluderà con l’assegnazione di premi in palio: il primo, di 10.000 euro, il secondo di 5.000 euro (offerto dallo sponsor Free Mind Foundry srl) e il terzo di 3.000 euro.

I primi tre classificati parteciperanno, inoltre, alla Start Cup Sicilia 2024, nell’ambito della quale si contenderanno, con i vincitori delle competizioni locali organizzate dalle università siciliane, l’accesso alla finale del PNI 2024: l’anno scorso, oltre a BioTappo, raggiunsero il podio i progetti “Smart Knee”, una ginocchiera dotata di sensori inerziali per monitorare il movimento, in tempo reale, in soggetti con osteoartrosi, e “Passi in segni”, incentrato su soluzioni linguistiche e tecnologiche per l’erogazione di servizi di interpretariato e videointerpretariato da e verso la Lingua dei Segni Italiana (LIS), la Lingua dei Segni Italiana tattile (LISt) e di sottotitolaggio.

L’iniziativa è sostenuta da un nutrito gruppo di partner: Free Mind Foundry srl, Futurea srl e MAD Management Advisor srl (platinum sponsor); ANCE Catania, Arcadia Holding srl, EHT Etna Hitech ScpA, Fondazione Emblema ets, Fratelli Arena srl, Hotel Management 1983 srl, HUB Imprese srl e ISOLA Catania Impresa Sociale srl (golden sponsor); AC2 srl, Aitho srl sb, CentoCinquanta srl, Confindustria Catania, Dimore Eccellenti srl, Ethic srls sb, Netith Care srl e Ontario srl (silver sponsor). Come ogni anno, sarà a fianco dell’Università di Catania, nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell’iniziativa, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.