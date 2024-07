Nuovi traghetti di collegamento fra Messina e Villa San Giovanni. Confconsumatori: “meno disagi per tutti”

- Pubblicità -

Bluferries, società del Polo Logistica del Gruppo Fs, da lunedì 29 luglio attiverà nuovi collegamenti in traghetto fra Villa San Giovanni e Messina Porto Storico dedicati ai viaggiatori e ai turisti che arrivano o partono dalla Sicilia nella stagione estiva.

Una notizia che per Confconsumatori deve essere salutata positivamente.Certamente contribuirà a diminuire i disagi e le lunghe file a cui purtroppo sono costretti da anni siciliani e non siciliani. L’attivazione del servizio in piena estate e a ridosso del mese di agosto è quanto mai opportuna, intervenendo in un periodo di massimo traffico.



Ancor più se si tratta, come annunciato, non di qualche marginale corsa ma di ben 32 corse fra i due porti, 16 verso Villa San Giovanni e altrettanti verso Messina Porto Storico e che permetteranno in 30 minuti di muoversi nello Stretto di Messina con autovetture, camper, roulotte, motoveicoli. La prima partenza è prevista alle 7.45, l’ultima alle 22.30 per entrambi i porti.

«Si tratta di un servizio che certamente contribuirà anche ad aumentare la concorrenza –afferma Carmelo Calì, Presidente Confconsumatori Sicilia – e, da questo punto di vista, ci auguriamo che i prezzi siano allettanti per i passeggeri, che apprezzano sempre la possibilità di poter risparmiare, soprattutto in vacanza».