Presenze record con oltre 30 mila persone, al Beer Street Festival di Balestrate che conquista tutti

- Pubblicità -

Quattro giorni di successi tra, talk, musica live, street food e degustazione di oltre 50 tipologie di birre artigianali provenienti da tutta la Sicilia

- Pubblicità -

BALESTRATE (PA) – Presenze da record con oltre 30mila persone, per la quarta edizione del Beer Street Festival, promosso dalla Sicily Event di Davide Merlino, e che si è svolto a Balestrate per il terzo anno consecutivo, dal 25 al 28 luglio. Con oltre 50 tipologie di birre artigianali e un ricco programma di eventi, la manifestazione ha attirato un pubblico numerosissimo, da tutta la Sicilia e dall’estero, confermandosi come uno degli eventi più importanti del Sud Italia.

L’edizione 2024 ha visto ogni sera una straordinaria partecipazione, con il Belvedere trasformato in un vivace centro di degustazioni e intrattenimento. Uno dei momenti più significativi sono stati i talk live con i birrifici realizzati grazie alla partnership con SudGusto, media partner del Festival, nuova testata giornalistica del gruppo editoriale di SudPress, presentata ufficialmente proprio in questa occasione.

Ad aprire i battenti del Beer Street il talk del 25 luglio, promosso dall’IDIMED (Istituto per la Dieta Mediterranea), diretto da Francesca Cerami, durante il quale si è discusso del valore culturale e sociale della birra artigianale e della dieta mediterranea. Nei giorni successivi, i protagonisti delle interviste sono stati Alberto Santoro di Birra dei Mari, Marco Brullo di Terre a Sud Est, Fabio Gaeta di Amaro Monsú, Michele Mollica di Li Patarnosci e Francesco Caravello di Bruno Ribadi. Il festival si è concluso con la partecipazione dei birrifici Pasì, rappresentato da Paolo Tallarita, Chinaschi con Francesco Puma e Mag con Gabriele Benenati e ancora, direttamente da Ferrara, il re del grill, Luca Bini.

Davide Merlino, organizzatore dell’evento, ha commentato: “Il successo di questa terza edizione a Balestrate è la conferma che eventi di questo tipo sono fondamentali per la valorizzazione dei prodotti artigianali e del territorio. La risposta del pubblico è stata straordinaria e ci motiva a continuare su questa strada, migliorando sempre di più. I prossimi appuntamenti saranno a Rocca di Caprileone dall’1 al 4 agosto con l’altro fiore all’occhiello della Sicily Event, il “Sicily Food Festival” e poi a Campofelice di Roccella dal 16 al 18 agosto”.

Il sindaco di Balestrate, Vito Rizzo, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale: “Il Beer Street Festival rappresenta un momento di grande aggregazione e promozione per il nostro territorio. Vedere Balestrate diventare un punto di riferimento per un evento così significativo è motivo di grande orgoglio e uno stimolo per il futuro”.

Anche il deputato regionale Marco Intravaia, ospite dell’iniziativa, ha espresso il suo apprezzamento: “Manifestazioni come questa sono essenziali per il rilancio economico e culturale della nostra regione. La qualità delle birre e l’ampia offerta gastronomica dimostrano quanto il nostro territorio abbia da offrire”.

Ogni serata del festival è stata accompagnata da musica dal vivo, con esibizioni di vari artisti locali, che hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. La riuscita della manifestazione è un segno tangibile della vitalità culturale ed economica della regione, e un incentivo a continuare a investire in iniziative di questo calibro.