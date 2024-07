Allarme criminalità a Lentini e Carlentini, CNA Siracusa scrive al Prefetto

- Pubblicità -

CNA Siracusa, anche attraverso Innocenzo Russo, vicepresidente di CNA Sicilia, esprime profonda preoccupazione per i recenti episodi di criminalità che hanno colpito le attività commerciali nei comuni di Lentini e Carlentini. In una lettera indirizzata al Prefetto di Siracusa, Rosanna Magnano e Gianpaolo Miceli, rispettivamente Presidente e Segretario Territoriale di CNA Siracusa, hanno stigmatizzato i ripetuti tentativi di furto con spaccata ai danni delle micro e piccole imprese locali.

“La nostra preoccupazione è grande,” scrivono Magnano e Miceli, “di fronte a spaccate che non solo danneggiano gli esercenti, ma che arrivano addirittura a includere l’uso di mezzi meccanici di grandi dimensioni per distruggere gli ingressi dei negozi. Questi non sono atti di micro-criminalità, ma vere e proprie azioni criminali che minano profondamente la libertà e la sicurezza delle imprese locali.”

CNA Siracusa sottolinea come questi atti di violenza e distruzione non solo creano disagi e difficoltà economiche immediate, ma minacciano anche la vitalità economica a lungo termine dell’area. “Queste attività criminali limitano pesantemente lo stimolo all’autoimpiego, soprattutto per i giovani residenti, rischiando di portare a una desertificazione socio-economica del territorio.”

Magnano e Miceli auspicano un confronto con le autorità per trovare soluzioni concrete a supporto del territorio e delle sue attività economiche. La CNA di Siracusa rimane a disposizione per collaborare con le istituzioni al fine di garantire la sicurezza e la prosperità delle imprese locali.

La lettera si conclude con un invito al dialogo e alla cooperazione: “Confidiamo in un tempestivo intervento e restiamo disponibili per qualsiasi confronto necessario a supportare le nostre comunità.”