Zafferana, Uccio De Santis in scena il prossimo 3 agosto con “Non so che fare prima”

Zafferana si prepara ad accogliere “Non so che fare prima”, fortunato show destinato a ripetere i successi ottenuti da Uccio De Santis, protagonista di una comicità irresistibile ed esilarante. L’appuntamento è fissato per le 21 di sabato 3 agosto all’anfiteatro “Falcone – Borsellino”, dove l’Uccio “nazionale” si esibirà nell’ambito della rassegna “Etna in scena”. I saldi dell’estate, la spesa al centro commerciale e la lotta tra moglie e marito per avere un po’ spazio nell’armadio sperando di non trovare qualcuno nascosto dentro. Due ore di divertimento tra monologhi di vita vissuta, sketch di coppia, accenni storici sulla barzelletta che risalgono addirittura al 700 con il nostro banditore, l’antenato naturale del moderno conduttore. Non necessariamente in quest’ordine perché Uccio non sa mai cosa fare prima. In ogni caso, cambiando l’ordine delle battute, l’effetto comico non muta. In questa avventura Uccio De Santis è accompagnato dai volti storici del programma “Mudù”: Umberto Sardella, Antonella Genga e Giacinto Lucariello. Lo spettacolo è scritto da Uccio e Antonio De Santis.