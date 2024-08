Caltagirone ospita il Sikelia Festival della Cultura: dal 3 al 5 agosto a Villa Patti

Dal 3 al 5 agosto il Festival della cultura a Villa Patti, Caltagirone. Tre giorni dedicati a; letteratura, editoria, arte, musica e scienza. L’entroterra siciliano punta sulla cultura per attrarre turisti. Un progetto ambizioso, afferma l’assessore Lo Monaco. Una sfida, per la neo associazione Sikelia

- Pubblicità -

Il Sikelia Festival della Cultura è un nuovo punto di riferimento per l’entroterra siciliano. Si terrà a Caltagirone, presso Villa Patti, dal 3 al 5 agosto. Questa iniziativa, promossa dall’ omonima associazione, Sikelia Festival, abbraccia tre giornate tematiche dedicate rispettivamente a letteratura ed editoria, arte e musica, e scienze. L’obiettivo del festival è dimostrare che è possibile realizzare progetti culturali significativi anche in aree meno centrali, contrastando l’esodo generazionale e mostrando che si può creare e innovare restando nel proprio territorio. Un’opportunità interessante per valorizzare la cultura e l’identità locale. La kermesse caltagironese è stata presentata in pubblico dall’assessore alle Attività ceramiche e culturali e al Patrimonio Unesco, Claudio Lo Monaco assieme ai due giovanissimi organizzatori e responsabili, Annalisa Guzzardi e Giuseppe Federico.

L’assessore Claudio Lo Monaco presentando la prima edizione del festival ha dichiarato: “Prima di introdurre ulteriori dettagli nei prossimi giorni, voglio condividere con voi una profonda emozione. Ho avuto l’opportunità di incontrare due ragazzi straordinari che sono l’anima del Sikelia Festival. Sono i figli di questa città, si stanno preparando e hanno esperienze internazionali. I tre giorni a Villa Patti saranno focalizzati su tematiche specifiche: il primo giorno sarà dedicato alla letteratura e all’editoria, il secondo all’arte e alla musica, e l’ultimo alle scienze, con un focus particolare sull’alimentazione come strategia di cura e il concetto di impresa e salute.”

- Pubblicità -

Il festival, che vanta il patrocinio della City University of New York e dell’Università di Catania, promette di essere un evento imperdibile. I rappresentanti dell’associazione nel loro primo intervento pubblico hanno aggiunto: “Il festival è stato organizzato in maniera interattiva nel senso che non ci saranno solo dialoghi, interviste e presentazioni di libri, ma anche di momenti di intrattenimento musicali e cinematografici. Speriamo che questa iniziativa ci permetta anche di dimostrare come il dialogo tra le discipline e le varie declinazioni del sapere sia fruibile in una maniera piacevole e divertente e facendo di questa città un punto di riferimento dell’offerta culturale siciliana.” Ha dichiarato la vicepresidentessa dell’associazione Sikelia Festival, Annalisa Guzzardi, alla quale ha fatto eco il presidente, Giuseppe Federico “La missione del festival è dimostrare che è possibile realizzare progetti culturali significativi anche in aree meno centrali, e contrastare l’esodo generazionale mostrando che si può creare e innovare anche restando nel proprio territorio. Intendiamo realizzare a Caltagirone, un centro culturale che possa ospitare personalità di spicco della cultura nazionale e internazionale.”