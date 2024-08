Carrarese-Catania: le probabili formazioni, Chiricò o De Luca dal 1′?

- Pubblicità -

Adesso si inizia a fare sul serio. E’ tempo del debutto ufficiale per il nuovo Catania di Domenico Toscano che sabato 3 agosto affronterà la Carrarese di Nicola Calabro. Il match valido per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa si terrà al “Comunale” di Chiavari (GE) e il fischio d’inizio è previsto per le ore 18.00. La vincente di questa gara affronterà domenica 11 agosto alle 20.45 il Cagliari. Ma vediamo le probabili formazioni.

Catania, è emergenza attacco contro la Carrarese: Popovic dal 1′ o altre soluzioni?

Uno dei grattacapi più difficili da risolvere per Domenico Toscano per il suo Catania è l’attacco. Gli infortuni di D’Andrea e Cianci e le non convocazioni in ritiro ad Assisi di Costantino e Di Carmine, riducono all’osso le cartucce a disposizione in avanti. L’unica punta attualmente disponibile è Gabriel Popovic, titolare nell’allenamento congiunto contro il Pineto. Ma attenzione all’evolversi della trattativa per Montalto, anche se è molto difficile che l’attaccante ex Reggina possa essere già a disposizione domani per la Carrarese.

- Pubblicità -

Inoltre, come confermato da Faggiano, anche chi è attualmente in partenza prenderà parte a queste prime uscite ufficiali in Coppa Italia. Calciatori come Cosimo Chiricò, Diego Peralta, Salvatore Monaco e Giuseppe De Luca potrebbero essere chiamati in causa nello scacchiere di Toscano. Per il modulo l’allenatore rossazzurro potrebbe confermare il 3-4-2-1 già visto contro Montegranaro e Pineto.

Infatti, per la porta con grande probabilità tornerà fra i pali Klavs Bethers, assente per infortunio dallo scorso 28 gennaio contro il Monopoli. Difesa a 3 confermata con Castellini, Di Gennaro e Ierardi. A centrocampo negli esterni Bouah e Anastasio sono i papabili candidati, occhio però a Guglielmotti e Lunetta, entrambi già in ritiro e pronti ad essere ufficializzati e chissà se già utilizzabili sabato. In mediana spazio a Sturaro e Di Tacchio e nella trequarti il ballottaggio potrebbe essere tra Luperini e Carpani e tra Chiricò e De Luca con Popovic prima punta.

Carrarese-Catania: le probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Cherubini, Panico, Finotto. Allenatore: Nicola Calabro

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Ierardi, Di Gennaro, Castellini; Bouah, Di Tacchio, Sturaro, Anastasio; Luperini/Carpani, De Luca/Chiricò; Popovic. Allenatore: Domenico Toscano