Beach Soccer, Final Eight Scudetto, il Catania Fc vince contro Farmaè Viareggio: finisce 6-8 per i rossazzurri

I quarti di finale delle final eight a San Benedetto del Tronto vedono subito un big match, quello tra Farmaè Viareggio e Catania FC. Mister Angelo D’Amico deve fare a meno di Randis per infortunio e Jordan per squalifica ma al lo slot per lo straniero (ricordiamo che al massimo ne sono consentiti 3 in distinta) lo occupa Axel Damm. Una partita che si mette subito bene per i rossazzurri che trovano immediatamente il vantaggio. Catania che domina per tutte le frazioni rimanendo avanti per tutti i 36 minuti. Il Viareggio ci prova ma nel terzo tempo il Catania dilaga grazie alle super prestazioni del capitano Eudin (autore di una tripletta) e di Bruno Xavier (che cala addirittura il poker). Catania che vince 6-8 e guadagna la semifinale. Sarà nuovamente derby contro la DomusBet.tv Catania che ha battuto ai supplementari la Sambenedettese. L’altra semifinale vede contro Pisa e Fvg.

La cronaca del match

Primo tempo

Calcio d’inizio affidato al Catania che ci prova subito con Eudin ma è bravo Carpita a deviare in angolo. Il corner lo batte Bruno Xavier che realizza il più classico dei gol olimpici e porta avanti il Catania con una vera e propria perla tecnica. Al nono minuto tiro libero per il Viareggio con Bertacca che trasforma sfruttando un rimbalzo favorevole del pallone sulla sabbia. Ma sul calcio di ripresa Eudin riporta in vantaggio il Catania con una bomba che Carpita può solo guardare insaccarsi alle sue spalle. Secondo tempo che non vede altre grandi emozioni e che si conlude con il 2-1 per i rossazzurri.

Secondo tempo

Si riprende con il possesso Viareggio. Al terzo minuto il Catania trova il gol dell’1-3 con Gean Pietro che ci prova dalla distanza con un tiro non irresistibile ma che Carpita non riesce a controllare. Al settimo il Viareggio accorcia le distanza con il rigore fischiato contro Miola e trasformato da Remedi. All’undicesimo il Catania ritrova il doppio vantaggio ancora con Bruno Xavier. Botta e risposta che continua con il Viareggio che trova il gol con una splendida rovesciata di Gori. Seconda frazione che si chiude sul 3-4 per il Catania.

Terzo tempo

Ultimo calcio di ripresa affidato al Viareggio. Al terzo minuto tiro libero per Bruno Xavier che sigla la sua tripletta personale e porta il Catania sul 3-5. Il Viareggio non ci sta e al sesto trova il gol ancora con Gori, ancora in rovesciata. Ma il Catania vuole stare tranquillo e allora di nuovo su calcio di ripresa il solito Eudin trova subito il gol del +2. Non passa un minuto che Bruno Xavier, in giornata di grazia, batte Carpita con una rovesciata a incrociare sul secondo palo che porta i rossazzurri sul 4-7 con il poker personale del brasiliano. All’ottavo Eudin chiude probabilmente il match con un sinistro diagonale su cui Carpita non può nulla. Al decimo altro rigore fischiato in favore del Viareggio: lo trasforma Remedi che porta il risultato sul 5-8. Toscani che non vogliono arrendersi e accorciano ulteriormente le distanze ancora con Gori. Ma il distacco è troppo ampio e il tempo troppo poco. Finisce 6-8 per il Catania che elimina i campioni d’Italia in carica che accede alle semifinali.

Tabellino

Farmaè Viareggio – Catania FC 6-8

Farmaè Viareggio: Ozu, Bertacca, Rombi, Carpita, Gori, Santini, Fazzini, Manfredi , Remedi, Genovali, Ze Lucas, Leo Martins.

Catania FC: Damm, Giuffrida, Miola, Bruno Xavier, Del Duca, Palazzolo, Caltabiano, Gean Pietro, Castrianni, Di Benedetto, Eudin,

RETI: 1′ pt Bruno Xavier (Catania FC); 9′ pt Bertacca (Farmaè Viareggio); 10′ pt Eudin (Catania FC); 2′ st Gean Pietro (Catania FC); 7′ st Remedi (Farmaè Viareggio); 10′ st Bruno Xavier (Catania FC); 12′ st Gori (Farmaè Viareggio); 3′ tt Bruno Xavier (Catania FC); 6′ tt Gori (Farmaè Viareggio); 7′ tt Eudin (Catania FC); 7′ tt Bruno Xavier (Catania FC); 8′ tt Eudin (Catania FC); 10′ tt Remedi (Farmaè Viareggio); 11′ tt Gori (Farmaè Viareggio);