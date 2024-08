Firmata la proroga dei contratti di solidarietà per i lavoratori della Duferco di Giammoro (ME)

Duferco: sottoscritta la proroga dei contratti di solidarietà per i 169 lavoratori dell’impianto di Giammoro. Fiom: “Attivare ora i percorsi di riqualificazione in attesa della ripresa delle attività”

Sottoscritta ieri, da sindacati, azienda e ministero del Lavoro, la proroga dei contratti di solidarietà per i 169 lavoratori dell’acciaieria Duferco di Giammoro. “Un primo importante passaggio – dicono Francesco Foti, segretario generale della Fiom Cgil Sicilia, e Daniele David, segretario della Fiom di Messina – a tutela del reddito dei lavoratori in questa fase, in cui si va alla riconversione dell’impianto. Adesso – aggiungono – riteniamo fondamentale attivare in tempi rapidi i percorsi di riqualificazione del personale necessari in vista della ripresa delle attività, quando sarà ultimata la riconversione prevista dal piano industriale presentato dall’azienda”. Foti e David annunciano che la Fiom chiederà alla Regione un incontro “perchè siano individuati i tempi e le risorse necessarie ad accompagnare i lavoratori in questo percorso verso il ritorno all’attività lavorativa”.