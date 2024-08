Spettacoli, Battiato spirituale al Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina (AG)

- Pubblicità -

Anche per l’edizione 2024 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra ha fatto tappa in un Teatro dove mito, natura, suggestione e onirico interagiscono in un vortice di emozioni: il Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, opera del “pastore delle stelle”, Lorenzo Reina.

Per tale speciale occasione ha registrato un vero trionfo l’inedito format dedicato alla spiritualità di Franco Battiato, Batti(A)to spirituale, per ensemble vocale, archi, arpa celtica, percussioni, che ha unito l’energia della pietra al misticismo della canzone del noto cantautore etneo, anche per celebrare il centenario del filosofo dell’asistematicità, Manlio Sgalambro.

Franco Battiato ha attraversato il mondo della canzone popolare arricchendola a dismisura, intercettando moltissimi ascoltatori e altrettanti artisti di percorsi diversi, ma sempre vicini alla sua sensibilità. Il concerto ideato dal Coro Lirico Siciliano si è rivelato un abbraccio sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte vastissima e stupefacente; un programma incentrato sulla produzione musicale più nota, ma anche più intima e spirituale di Battiato: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, Strade parallele, Povera patria, L’era del cinghiale bianco, L’oceano di silenzio, Cucurucù, La Cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, etc sono stati i brani con cui si è omaggiata l’arte mistica e universale del celebre cantautore etneo.

Un nutrito parterre di voci, Leonora Ilieva, Antonino Giacobbe, Alberto Munafò, sotto la direzione appassionata e vibrante di Francesco Costa ha impresso alle pagine musicali che hanno fatto di Battiato un autentico “maestro” di poesia e sentimento una veste unica e accattivante per un concerto evento che sarà realizzato il 16 Agosto presso il Teatro della Nike, nell’area archeologica di Giardini Naxos, e il 26 Agosto presso la Villa Romana di Terme Vigliatore.