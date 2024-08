Consiglio Comunale di Catania: giovedì 8 agosto, previsto un “Question time” a partire dalle 16.00

- Pubblicità -

Il presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi ha convocato una seduta “Question Time” per giovedì 8 agosto alle ore 16,00 nella sala delle adunanze di palazzo degli elefanti.

All’ordine del giorno le seguenti interrogazioni consiliari con risposta immediata dell’Amministrazione Comunale:

Consigliere Spoto S. “Richiesta informazioni in merito a contratti di consulenza stipulati da Sidra spa per gli anni 2023-2024 ed eventuale gara indetta per l’individuazione dell’Agenzia di lavoro interinale incaricata di selezionare i lavoratori/consulenti che attualmente svolgono attività presso Sidra”.

Consigliere Zarbo M.: “Ripristino marciapiedi via Padre A. Secchi”; “Realizzazione di aree a gioco e sportive in una piazza del quartiere di Nesima”; “Intervento ripristino manto stradale e dei marciapiedi di via N. Dato e v. A. Mirone (zona Nesima superiore)”; “Richiesta ripristino segnaletica stradale nelle vie L. Nobili, Ibn Hamdis, Padre Angelo Secchi, San Pio X, A. Mirone, P. Orsi, N. Dato e F. Durante”; “Richiesta intervento ripristino manto stradale via Pitagora “; “Controlli da parte delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale”.

Consigliera Trovato A.:” Servizio di controllo per la sicurezza del territorio”. Consiglieri Bonaccorsi G. , Ciancio e Caserta: “Rinnovo convenzione Risanamento San Berillo”.

Consigliere Mirenda M. :“Risanamento e ristrutturazione mercati storici”.

Consigliere Caserta e altri: “Cimitero”.