Il giornalista Marcello Strano nella giuria di “Voci Sotto il Vulcano”

Il giornalista Marcello Strano sarà in giuria alla seconda edizione di “Voci Sotto il Vulcano” festival musicale che si svolge il 10 e l’11 agosto 2024, nella splendida città di Adrano. Oltre ai talenti emergenti che parteciperanno al concorso, ci saranno molti ospiti speciali, tra cui Carmen Bisicchia direttamente da “Tale e Quale Show” di Carlo Conti, Viola Valentino, Roberto Serafini e Davide De Marinis. Per il gran finale, sono attesi Pietro Agnello da “Io Canto Generation” con Gerry Scotti su Canale 5, Serena De Bari da “Amici di Maria de Filippi” e Luca Madonia. cantautore e musicista siciliano noto per la sua carriera solista e per essere stato il leader dei Denovo. L’evento che si terrà nella suggestiva Piazza Umberto, accanto al Castello Normanno di Adrano, sarà presentato dal direttore artistico Enzo Sangrigoli, giornalista e presidente della Sala Stampa Lucio Dalla del Festival di Sanremo.

Marcello Strano è un giornalista, già caporedattore del quotidiano Veneto “Il Popolo Veneto”, fondato nel 1921 dal partito popolare italiano di don Luigi Sturzo. Collabora con diverse testate nazionali dove scrive di scienze, sport, spettacolo, musica e cinema. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti, fa parte dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), Unione Giornalisti Italiani Scientifici (UGIS), Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) e dell’Associazione dei Giornalisti e Critici Italiani di Musica Popolare Contemporanea (AGIMP). Ha partecipato da inviato ai più grandi eventi nazionali e internazionali come Sanremo, Taormina, Roma, Venezia, Berlino e Cannes.