“Tra mito e storia… Morgantina rivive”: applausi internazionali per la rassegna culturale

- Pubblicità -

“Un successo enorme con gente proveniente da tante parti della Sicilia ma anche da fuori: siamo felici che questo spettacolo nonché l’intera rassegna abbiano conquistato il pubblico e soprattutto tutto ciò abbia potuto far conoscere ancor di più la nostra storia”.

Commenta così la presidente dell’Archeoclub Aidone-Morgantina Cinzia Randazzo il grande consenso ottenuto dalla rassegna “Tra mito e storia… Morgantina rivive”, giunto alla diciottesima edizione e voluto proprio dall’Archeoclub Aidone-Morgantina nonché il successo dello spettacolo “Di Nuovo Dea. La storia dei tesori ritrovati” di Marco Savatteri andato in scena lo scorso 2 agosto per la regia di Giulia Caci: grazie a questa rappresentazione teatrale – che ha visto recitare i cittadini insieme agli attori professionisti Francesca Pulvirenti e Isabella Luna Sciortino e la compagnia Kalòs – si è potuta ripercorrere la storia dei tesori trafugati di Morgantina, tesori che dai tombaroli vennero sottratti e finiti in America per mano di una organizzazione internazionale specializzata nel traffico illegale di opere dell’antichità. Ci fu una lunga battaglia giudiziaria per riportare questi tesori nel loro luogo natìo, una battaglia che è stata riproposta attraverso questo spettacolo che prende spunto dal libro “Caccia ai tesori di Morgantina” di Silvio Raffiotta, il giudice che portò avanti l’inchiesta sui beni trafugati.

- Pubblicità -

Ma non solo questo spettacolo: tante le novità di quest’anno come lo spettacolo “Regenera” della compagnia Anima Ignis che ha unito la danza alla magia del “sacro fuoco” regalando, nella splendida cornice di Morgantina, un effetto scenico di grande impatto. E poi ancora la potente e meravigliosa voce della cantautrice Alessandra Salerno “colpita dalla bellezza di questo magnifico teatro, dove il passato rivive”, come ha dichiarato dopo lo spettacolo.

“Lo scopo – ha dichiarato la Randazzo – è quello di puntare i riflettori su Morgantina testimone di un glorioso passato e su Aidone.

Ciò è stato possibile grazie alla sinergia di varie forze: dai partner istituzionali agli sponsor e insieme abbiamo formato una grande squadra, volano per la rinascita della vita economica di un paese e del suo turismo”.

A fianco della manifestazione La Regione Siciliana; il Direttore del parco Archeologico Morgantina – Villa Romana del Casale, Dott. Carmelo Nicotra; l’amministrazione comunale con in testa il Sindaco Anna Maria Raccuglia; il direttore artistico del Barbablù Fest Alberto Samonà. E poi Terzo Millennio con il responsabile Dott. Perìa.

Importante anche il supporto di Travel Sicily per le sue dirette Live e la sua enorme collaborazione: ciò ha permesso a chi non poteva recarsi fisicamente sul posto di poter comunque godere di uno spettacolo unico.

“Morgantina è piena di bellezza e di tesori e questo progetto mira proprio a valorizzare quanto di bello possediamo”, ha detto ancora la presidente sottolineando come l’iniziativa di teatro-città così come gli altri spettacoli consentano proprio agli abitanti del territorio di riscoprire una nuova identità e un nuovo amore per ciò che di bello li circonda. “Facendo vivere il passato si riscopre un nuovo presente”, aggiunge la presidente Randazzo ringraziando anche Marco Savatteri che da anni è il direttore artistico della rassegna.