Un trionfo di emozioni e partecipazione: si è conclusa la terza edizione del Mechané Festival a Belpasso

BELPASSO – Si è conclusa con successo la terza edizione del Mechané Festival, che dal 27 luglio al 06 agosto 2024 ha trasformato Belpasso in un vibrante palcoscenico di arte, cultura e bellezza. Grazie alla calorosa partecipazione del pubblico e all’entusiasmo degli artisti, il festival ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di creare un’esperienza unica e coinvolgente.

Il festival, organizzato dalla Fondazione Carri di Santa Lucia e dalla Pro Loco di Belpasso, ha goduto del patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo, dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Belpasso.

Un palinsesto caratterizzato da una pluralità di eventi esclusivi e originali affiancate dagli spettacolari e sempre più affascinanti Carri di Santa Lucia.

Un Festival che continua a rafforzare l’immagine e l’offerta culturale di Belpasso, ad arricchire un pubblico numeroso ed entusiasta di prendere parte a tutti gli appuntamenti in cartellone, un valore aggiunto in termini di promozione per l’intera città. È cresciuta l’attenzione e l’interazione nelle pagine social della Fondazione Carri di S. Lucia e della Pro Loco Belpasso, un altro incremento importante lo abbiamo riscontrato nel maggiore interesse rivolto dai media al nostro Festival, i risultati sono evidenti, Cortile Russo Giusti e piazze sempre gremite in queste otto magnifiche serate.

“Come staff siamo soddisfatti dei risultati raggiunti dichiara Antonino Girgenti presidente della Fondazione dei Carri di Santa Lucia – il percorso virtuoso iniziato due anni fa, fatto di costante impegno e sacrifici, ha prodotto un importante flusso creativo generando la prima edizione del Festival Letterario “Parola per Parola” dal quale abbiamo rilanciato un innovativo spettacolo teatrale “Dialoghi d’Autore nell’Era dell’Intelligenza Artificiale” e la personale di pittura di Anna Maio, già vincitrice del concorso di pittura a tema letterario. Sotto i riflettori del Mechanè Festival ci sono stati tanti artisti, musicisti, scrittori, dando vita a esperienze memorabili, il cui coinvolgimento ci ha permesso di tenere alto il livello qualitativo della nostra proposta turistico-culturale. Oltre agli enti che hanno patrocinato il Mechanè Festival, Comune di Belpasso e Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, rivolgo un ringraziamento speciale ai nostri volontari, tecnici, partner e fornitori esterni”.

Il Mechané Festival ha visto una grandissima accoglienza per ogni evento in programma, a partire dallo spettacolo teatrale “Dialoghi d’autore nell’Era dell’Intelligenza Artificiale”commedia in tre atti di Katya Maugeri con la regia di Antonino Girgenti realizzato con realizzata con i ragazzi del Liceo F. Redi e la scuola Media Nino Martoglio, che ha affascinato il pubblico con la sua riflessione profonda e contemporanea. Una piazza gremita di pubblico per la presentazione del libro dello scrittore genovese Manuel Bova che ha attirato numerosi appassionati di letteratura, e ancora tanta emozione per l’omaggio all’artista Gaetano Corallocelebrando la sua straordinaria carriera e il suo contributo al mondo dell’arte.

Una serata molto emozionante è stata dedicata alla figura di Rosa Balistreri, che ha commosso i presenti con ricordi e testimonianze vibranti.

Anche quest’anno è stato assegnato il prestigioso premio “Mechané alla Cultura”, che è stato conferito a Carmelo Miano per il suo eccezionale contributo al panorama culturale belpassese.

Sono stati premiati anche i quartieri per una diversa specialità e per il costante lavoro e la passione che spinge da anni tanti carristi a promuovere l’arte restando dietro le quinte: Miglior soggetto originale al quartiere S. Rocco, Miglior scenografia al quartiere Borrello; Luci ed effetti speciali al quartiere Matrice; Tecnica dei movimenti al quartiere Purgatorio; Decorazioni e costumi al quartiere S. Antonio.

“In procinto di ripartire con l’allestimento dei nuovi Carri di S. Lucia per dicembre 2024 – conclude Girgenti – stiamo già pensando a una seconda edizione del Festival Letterario che si terrà in primavera nel 2025 con tante novità.

Questa terza edizione del Mechané Festival ha rafforzato l’identità e ha sottolineato l’importanza della connessione con l’arte e la cultura. Attraverso questi strumenti, il festival ha tracciato un percorso comune volto a creare una comunità più unita e consapevole del proprio patrimonio culturale.