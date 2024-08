Palermo non Scema Festival: da oggi, giovedì 8 agosto, parte la XXVII edizione al Teatro Agricantus

A causa di una tardiva ordinanza comunale la stagione estiva del teatro diretto da Vito Meccio non si svolgerà come di consueto nell'isola pedonale di via XX Settembre ma all'interno, nei locali climatizzati del teatro. Parte con “Un divano per amico” di e con Antonio Pandolfo la lunga carrellata di spettacoli – quasi uno ogni sera – che accompagnerà il pubblico fino a settembre

Una lunga stagione estiva avrebbe dovuto animare l’isola pedonale di via XX Settembre che ogni estate, ormai da 26 anni, nelle ore serali si trasforma insalotto culturale a cielo aperto. Invece quest’anno la XXVII edizione del “Palermo Non Scema Festival”, la stagione estiva che il Teatro Agricantus di Palermo organizza prestando attenzione al minimo impatto ambientale, non si svolgerà all’aperto a causa di una tardiva ordinanza comunale per l’istituzione dell’area pedonale (la n. 808 del 02/07/2024) che ha creato insuperabili problemi nella definizione del calendario degli spettacoli, il cui debutto era previsto lo scorso 26 giugno.

«Quanto accaduto ci rammarica anche perché, come accade ormai da anni, la cooperativa Agricantus presenta richiesta per l’istituzione dell’area pedonale sempre con largo anticipo, quest’anno esattamente lo scorso 26 febbraio – dice il direttore artistico Vito Meccio -. Dal punto di vista sociale, poi, l’area pedonale è un piccolo miracolo di rigenerazione urbana trasformandosi ogni anno in luogo di aggregazione: migliora la qualità della vita dei residenti e mantiene viva un’area generalmente poco valorizzata».

Per dare continuità al festival più longevo di Palermo, la programmazione della XXVII edizione del Palermo Non Scema Festival continuerà all’interno dell’Agricantus, nei locali climatizzati del teatro. «Un ringraziamento particolare va a tutti gli artisti che hanno aderito a questa alternativa versione del festival – conclude Meccio – e al nostro affezionato pubblico, che mi auguro non mancherà di affollare le nostre serate».

Quasi uno spettacolo ogni sera per tutto il mese di agosto e oltre. Si parte giovedì 8 agosto con “Un Divano per Amico” di e con Antonio Pandolfo, un atto unico ad alto tasso di comicità nato durante i giorni della pandemia che ha subito ottenuto un grande successo di pubblico e critica. Sabato 10 agosto Mary Cipolla & Alex Elton saranno le protagoniste di “Donne du du due”, spettacolo spazia in lungo e in largo nella storia del costume e della società italiana dell’ultimo mezzo secolo attraverso fatti e figure che hanno cambiato profondamente la nostra vita, mentre domenica 11 agosto (replica il 23 agosto) salirà sul palco Sofia Muscato per il reading “Atene’s got Talent”, una lettura fedele ma ironica – in versi siciliani – dell’Apologia di Socrate.

Martedì 13 agosto (replica il 21 agosto) torna in scena Sergio Vespertino con uno dei suoi cavalli di battaglia, “Fiato di Madre”, mentre venerdì 16 agosto il Teatro Agricantus ospiterà I Giullari del Diavolo in “Tilopa e il contorno del diavolo”: uno spettacolo comico arricchito da numeri di giocoleria, esibizioni con il fuoco, magia, acrobatica e musica dal vivo. Sabato 17 agosto torna in scena Mary Cipolla, accompagnata dalle musiche dal vivo di Michele Piccione, in “Anch’io Rosalia”, spettacolo che prende spunto dalla storia della Santa Patrona di Palermo per parlare della donna di oggi. Domenica 18 agosto Giuseppe Milici e Marcello Mandreucci saranno i protagonisti del concerto “Confidentially” – colonne sonore, ballate folk, grandi pagine della musica strumentale e canzone d’autore italiana – mentre il 22 agosto si torna a ridere con Marco Manera in “Ma che Manera è?”.

Domenica 25 agosto replica “Pirandello. Questo, codesto e quello” (repliche il 14 e il 19 settembre)la nuova produzione del Teatro Agricantus di Palermo firmata da Sergio Vespertino e Salvatore Ferlita, che vede in scena l’eclettico attore palermitano accompagnato dalle musiche originali eseguite dal vivo dal fisarmonicista Pierpaolo Petta. Lunedì 26 agosto sarà ancora Sergio Vespertino ad incantare il pubblico, questa volta con “Il signor Vattelappesca” (repliche il 13 e il 15 settembre), mentre giovedì 29 agosto Vespertino sarà la voce narrante di “Le incantevoli melodie del cinema” (replica il 12 settembre), concerto di Giuseppe Milici e Aki Spadaro. Il mese di agosto si conclude venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre con la messa in scena di “Mi si è ristretto il banco” (repliche dal 5 al 7 settembre), spettacolo di successo che vede in scena ErnestoMaria Ponte e Clelia Cucco.

Concludela XXVII edizione del “Palermo Non Scema Festival” un grande successo di Sergio Vespertino e Marco Pomar: lo spettacolo “Sopra un palazzo” che sarà riproposto da 20 al 22 settembre. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e dal Ministero dei Beni Culturali che ne riconosce il ruolo artistico, culturale e sociale.