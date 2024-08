- Pubblicità -

Sono state ore di fuoco per il Catania ma in extremis è tornato il sereno. Infatti, nella serata la tanto attesa fideiussione è stata presentata dalla società di Ross Pelligra. Adesso tutti i tesseramenti effettuati durante il mercato estivo sono in salvo ed è scongiurata la penalizzazione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio nelle prossime ore la società rossazzurra spiegherà tutto per illustrare e programmare il futuro.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

