Concluso il torneo di padel inserito nel 30° Trofeo Santa De Farfalla

Vincono La Malfa-Alessi (maschile), Ventura-Massimiani (misto) e Seminara-Incognito (donne)

Una grande festa. Tre giorni di padel e divertimento confermano come la creazione di un momento dedicato al mondo della pallavolo e del beach volley funzioni. Ventidue le coppie in gara, nella splendida location del Centro Sportivo Giunic di Lavinaio (Aci Sant’Antonio),nell’evento – sotto l’egida dello Csain Sicilia e inserito nel programma del Trofeo Santa De Farfalla – che è giunto alla 30esima edizione.

Patrocinato dall’Assemblea regionale Siciliana, la manifestazione, dopo aver promosso i valori della famiglia a Fondachello di Mascali a fine luglio (organizzati tornei genitori e figli, si è rivolto al sociale promuovendo una causa solidale.

Ieri sera, dopo due giorni di qualificazione si sono disputate le finali. A inaugurare la serata ci ha pensato l’on. Giuseppe Castiglione, che ha ricevuto un riconoscimento per l’impegno nello sport e nella valorizzazione degli eventi che promuovono amicizia e aggregazione. A fare gli onori di casa Giovanni Barbagallo, direttore del Centro Sportivo Giunic. “Ringrazio l’on. Galvagno, presidente dell’Ars, per aver accettato la richiesta, su mio impulso. Io credo molto in questi eventi, che durano da 30 anni, che cambiano pelle e che sono multisportivi”.

Nel maschile conferma di Filippo La Malfa, dopo aver vinto con Adriano Balsamo, si ripete con Roberto Alessi. Per la Malfa anche il riconoscimento come miglior giocatore. Dario Scuderi e Luca Di Mauro si guadagnano l’argento. Terzo posto la coppia PaomarSiracusa, composta da Mirko Peluso e Salvo Trombetta, rispettivamente allenatore (premio fair play per il modo di interpretare lo sport) e direttore sportivo. Quarti classificati Marco De Costa e Simone Grasso.

Il torneo femminile ha visto il successo Viviana Seminara-Alessia Incognito davanti ad Agnese Massimiani-Claudia Moretti e Ylenia Napoli-Fabiola Castro. Miglior giocatrice Incognito, già vincitrice anni fa nel beach volley misto e femminile compreso.

Molto appassionante il misto perché ha evidenziato la forza delle famiglie. Vittoria di Agnese Massimiani-Angelo Ventura davanti a Filippo La Malfa-Alessia Incognito (entrambe le coppie composte da marito e moglie). Terzi Manuela Cacopardo-Federico Pelligradavanti a Roberto Andronico-Ylenia Napoli. Qui migliori atleti sono stati proprio Angelo Ventura eAgnese Massimiani. Ospite alla serata finale l’ex centrale della Pallavolo Catania, Salvo Badalato.