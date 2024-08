Attività produttive, pubblicata graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che piace”: 42 le iniziative finanziate con 400 mila euro

- Pubblicità -

È stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria provvisoria del bando “Sicilia che piace 2024”, dedicato agli enti locali. Sono 42 i progetti ammessi e subito finanziabili con i circa 400 mila euro di contributi, in conto capitale, per iniziative di sviluppo in settori come agroalimentare, artigianato, ambiente, nautica, moda, turismo, enogastronomia e altro.



«Le imprese nei comuni più piccoli sono fondamentali per il tessuto economico e sociale della Sicilia – ha commentato l’assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana Edy Tamajo – e non possiamo fermarci nemmeno d’estate per garantire che tutte le risorse siano allocate, a vantaggio delle imprese e del territorio. Maggiori risorse saranno aggiunte per permettere lo scorrimento della graduatoria. Non solo supportiamo lo sviluppo economico, offriamo anche un’opportunità per rafforzare l’identità e la bellezza della nostra regione, coinvolgendo direttamente le comunità locali».

La graduatoria riguarda i comuni della Sicilia che, dopo la pubblicazione del bando lo scorso aprile, hanno presentato domanda entro il 31 maggio di quest’anno, per il contributo a iniziative di sviluppo turistico e valorizzazione del territorio. I progetti dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2024. Il contributo regionale in conto capitale sarà al massimo dell’80 per cento del costo dell’intera iniziativa, fino a 10 mila euro a progetto, al netto di Iva.

Sono 57 i progetti ritenuti ammissibili ma non immediatamente finanziabili, mentre 42 sono stati esclusi. La graduatoria è consultabile a questo link.