Confcooperative Sicilia esprime tutta la sua vicinanza all’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna colpito nella notte da infarto e attualmente in terapia semintensiva a Pedara. “Preghiamo per il nostro caro Arcivescovo, punto fermo per la comunità diocesana- il pensiero espresso dal Presidente Gaetano Mancini, a nome della sede territoriale di Catania e della Confederazione Regionale-Possa giungergli il nostro più sentito augurio di una pronta guarigione”