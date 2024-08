Bonus fieno, nuovi punti di distribuzione anche nelle province di Palermo, Messina e Agrigento: sale a 28 il numero complessivo

- Pubblicità -

Sale a 28 il numero dei centri per l’erogazione del bonus fieno della Regione, destinato agli allevatori colpiti dalla crisi idrica. A quelli già operativi dall’inizio di questa settimana, si sono aggiunti altri undici punti di distribuzione, alcuni dei quali in province aggiuntive, in modo da facilitare l’approvvigionamento su tutto il territorio per i beneficiari del contributo. La misura, voluta dal presidente Renato Schifani, è stata finanziata con 20 milioni di euro.

In particolare, nel Siracusano i punti di distribuzione salgono a quattro, con l’aggiunta dell’area di Protezione civile di contrada Masicugno a Rosolini; nel territorio di Caltanissetta, sono state introdotte l’area artigianale di contrada Banduto a Serradifalco e l’area artigianale di Piana Mulini a Resuttano, portando così a quattro il numero complessivo di centri nella provincia; diventano quattro anche le aree nel Catanese, con l’aggiunta dello spazio comunale antistante via Palermo a Bronte.

Con gli ultimi aggiornamenti all’elenco, approvato dal commissario delegato per l’emergenza idrica in Agricoltura e zootecnia Dario Cartabellotta, sono state aggiunte anche aree di distribuzione in ulteriori tre province: nel Palermitano, l’area Pip di contrada Catrini a Bisacquino, piazza Antonio Alimena ad Alimena, il Foro Boario di contrada Magione a Gangi e la palestra comunale di Castellana Sicula. Nel Messinese la distribuzione è prevista nell’area Pip di Mistretta e nel campo sportivo di contrada Pianazzo a Castel di Lucio, mentre nell’Agrigentino all’interno del piazzale di Borgo Callea a Cammarata.

Le consegne del fieno, sottoposto prima a controlli di qualità, avvengono alla presenza di un dipendente dell’ispettorato provinciale dell’Agricoltura. La lista completa e aggiornata è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana nella sezione del dipartimento dell’Agricoltura a questo indirizzo.