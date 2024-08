Ferragosto all’insegna del grande caldo: oggi e domani 22 città bollino rosso, tra cui Palermo

- Pubblicità -

Caldo rovente in tutta Italia oggi e domani: per questo Ferragosto 2024 sono 22 su 27 le città da bollino rosso, ovvero livello di allerta 3 che indica condizioni di emergenza (ondata di calore in questo caso) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio. Fuori dall’allerta 3, ma con bollino giallo (allerta di livello 1), solo Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Bisognerà attendere dopo Ferragosto per avere un mini-break grazie all’arrivo, dalla Francia, di aria più fresca in quota e che inizierà a dilagare verso il Mediterraneo dal Golfo del Leone. In pratica, da nord-ovest, una massa d’aria meno rovente entrerà nel cuore di Caronte, portando un aumento dell’instabilità e una diminuzione della canicola. Previsto anche qualche breve e isolato rovescio.



