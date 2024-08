Etna, nuova eruzione dal cratere di Voragine. E ancora tanta cenere in molti paesi. Aeroporto, sospesi tutti i voli

- Pubblicità -



AGGIORNAMENTO

Aeroporto: Sospesi tutti i voli.

Ecco il post pubblicato su Facebook:

Aggiornamento Etna, giovedì 15 agosto

🇮🇹A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, la pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e, pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze.

Le operazioni di volo riprenderanno al ripristino delle condizioni d’agibilità delle infrastrutture di volo.

Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 18:00

I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

Seguiranno aggiornamenti.

Ieri pomeriggio l’intensificazione dell’attività stromboliana, poi le fontane di lava. E poi la cenere. Per concludersi tutto in nottata.



È il saluto al Ferragosto dell’Etna che ieri ha dato spettacolo dal cratere Voragine. E stamattina interi paesi ma anche Catania ricoperti di cenere.

Il primo a subire conseguenze è stato l’aeroporto di Catania: la società di gestione ha chiuso ieri uno spazio aereo riducendo i voli in arrivo.

La nube vulcanica che si è generata ha raggiunto un’altezza di circa 9,5 km sopra il livello del mare e si è dispersa verso est/sud-est e sud/sud-ovest. L’attività ha anche generato un flusso lavico fuoriuscito dal bordo occidentale del cratere Bocca Nuova.

Attualmente persiste una debole attività esplosiva al cratere Voragine.

La ricaduta di cenere si è avuta a Catania, Ragalna, Pedara, Nicolosi, San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, Misterbianco.