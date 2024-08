Cenere vulcanica: le indicazioni su come conferirla a Catania

- Pubblicità -

CATANIA – Tantissima la cenere vulcanica che ieri ha ricoperto anche Catania. I mezzi di spiazzamento e pulizia sono entrati subito in funzione per cercare di riportare alla normalità il territorio. E anche i cittadini, armati di scopa e paletta, stanno cercando di ripulire.

Ecco perché arrivano precise indicazioni da parte delle ditte incaricate alla pulizia e del comune di Catania.

Nello specifico, La Gema Spa e la Direzione Ecologia del Comune invitano i residenti del Lotto Centro a NON depositare i sacchi di cenere vulcanica davanti alle abitazioni, tantomeno in strada. Da oggi, 16 agosto, il conferimento sarà possibile sia al Centro comunale di raccolta (Ccr) di via Galatioto a Picanello, aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 (orari fino a fine agosto), sia davanti all’Istituto “Carlo Gemmellaro” di corso Indipendenza dalle 10 alle 17, tutti i giorni esclusa la domenica.

- Pubblicità -

L’amministrazione comunale invita i cittadini che possono, a depositare la terra nelle isole ecologiche. Per chi è impossibilitato, si sta prevedendo la raccolta nei tre lotti per i prossimi quattro mercoledì, nel giorno di prelievo della carta. Si chiede solo di depositarla non prima del martedì, in sacchetti non troppo pieni (per contenere il peso), ovviamente separata da carta e cartone. Estendendo il servizio per un mese, diamo la possibilità a chi oggi è fuori città per vacanza, di provvedere tempestivamente.