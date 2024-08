Catania riabbraccia Sant’Agata per la festa estiva

- Pubblicità -

CATANIA – Sant’Agata ha di nuovo ricevuto l’abbraccio di fede e devozione dai suoi concittadini: Catania oggi, infatti, celebra la festa d’estate, quella che ricorda il ritorno in città delle reliquie. Quest’anno è l’898esimo anniversario.



Tanta la gente che sin dalle prime ore del mattino si è recata in Cattedrale per assistere a questo momento unico: c’è chi indossa il sacco, chi no. Ma tutti sono uniti nella fede.



- Pubblicità -

Tante le preghiere dei fedeli e una viene riforma anche all’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, colpito nella notte tra sabato e domenica da un infarto: Renna non potrà partecipare ai festeggiamenti ma ha mandato un messaggio alla città e ai cittadini ringraziandoli anche per l’affetto ricevuto. Al posto dell’arcivescovo partecipa il Rev.mo Mons. Vincenzo Branchina, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania, che sostituisce S.E. Mons. Luigi Renna nei vari momenti in cui era prevista la presenza dell’Arcivescovo di Catania.

Stasera, dopo la messa delle 19, la processione che da Piazza Duomo passerà per porta Uzeda, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido per l’omaggio delle persone con disabilità, e poi via Vittorio Emanuele e di nuovo in piazza Duomo.