Mahmood arriva in Sicilia col Summer tour: oggi live a Catania e domani a Palermo

- Pubblicità -

Dopo aver conquistato i club d’Europa con il suo EUROPEAN TOUR (17 date in 10 Paesi, quasi tutte sold out), MAHMOOD fa tappa in SICILIA con il suo SUMMER TOUR, che lo vedrà protagonista dei più suggestivi festival estivi italiani, in attesa della tournée nei palazzetti italiani, prevista per ottobre 2024.

Il primo appuntamento sull’isola è martedì 20 agosto a Catania per il concerto all’interno della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST organizzata da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito del Catania Summer Fest.

- Pubblicità -

Gli ultimi biglietti sono disponibili sul sito Puntoeacapo.uno e sui circuiti abituali.



Mercoledì 21 agosto l’artista sarà invece ospite del DREAM POP FEST PALERMO con il concerto che si terrà al Teatro di Verdura, già sold out da mesi.

Il SUMMER TOUR di Mahmood è prodotto da Friends & Partners.

Venerdì 14 giugno è inoltre uscito il nuovo singolo “RA TA TA”, recentemente certificato disco d’oro, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip (guardalo a questo link).

Il nuovo singolo “RA TA TA” (DISCO D’ORO), scritto da MAHMOOD e prodotto da Katoo e Madfingerz, è un racconto in cui si susseguono immagini scolpite dallo stile unico dell’artista. Giovani che vivono una quotidianità di disagio, fra insulti e compagnie sbagliate, in cui gli elementi tipici dell’infanzia – i giochi, il succo di frutta – si mischiano in un ossimoro fatto di abbandono e difficoltà, dove la bocca a mitraglia che spara parole a raffica diventa l’unica arma per difendersi dalle ingiustizie.

Il videoclip vede alla regia Attilio Cusani e lo stesso MAHMOOD, con la produzione di Borotalco.tv in collaborazione con +216/Capsul. Girato in una calda estate tunisina, ha come protagonisti ragazzi e ragazze di tutte le età che alternano le loro giornate fra momenti di noia e scene di aggregazione. Viaggi in motorino e ritrovi serali, con le luci della città a fare da sfondo e la speranza di poter creare insieme nuovi orizzonti.

La tournée estiva sarà l’occasione per ascoltare dal vivo questa nuova canzone e i brani dell’album “NEI LETTI DEGLI ALTRI”. MAHMOOD infatti, accompagnato dalla sua fidata band – che vede Francesco Fugazza alla chitarra, Marcello Grilli alla tastiera e Elia Pastori alla batteria – e dalle coriste Arya Del Gado e Debora Cesti, proporrà una scaletta con le sue canzoni più intime come “COCKTAIL D’AMORE” (disco d’oro), “NEL TUO MARE” e la commovente “STELLA CADENTE” fino alle più irriverenti “NEVE SULLE JORDAN” e “PERSONALE”. Non mancheranno anche i successi meno recenti, che con un tuffo nel passato ci regalano nuovi arrangiamenti di “INUYASHA”, “BRIVIDI”, “RAPIDE” e molti altri, oltre alle attesissime “SOLDI” e “TUTA GOLD”.

Il disco “NEI LETTI DEGLI ALTRI” è uscito su tutte le piattaforme il 16 febbraio e nei formati fisici l’8 marzo, con tre nuovi brani e due collaborazioni eccezionali: “PERSONALE” con Geolier (disco d’oro), “OVERDOSE” e “SEMPRE/JAMAIS” con la cantante belga Angèle. Con più di 440 milioni di stream e certificato DISCO DI PLATINO, ha debuttato al #1 in FIMI con solo le copie digitali nella settimana di uscita, risultato replicato anche con le copie fisiche, conquistando il #1 posto delle classifiche degli album e dei CD, vinili e musicassette più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al #5 posto della Top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio).

L’album contiene al suo interno “TUTA GOLD”, il singolo più venduto del 2024, recentemente certificato QUADRUPLO DISCO DI PLATINO e che conta oltre 315 milioni di stream globali su tutte le piattaforme. Il brano ha mantenuto salda la #1 posizione nella classifica FIMI dei singoli più venduti per tre settimane di fila e ha raccolto grandi successi anche all’estero: nella settimana di uscita ha infatti debuttato nella Top 50 Global ed ha conquistato il #2 posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il #7 testo più cercato al mondo su Genius.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 32 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3,5 miliardi di stream totali all’attivo.

Il 2024 è per lui un anno all’insegna dei live, infatti dopo aver intrapreso l’EUROPEAN TOUR, in attesa di iniziare il SUMMER TOUR nei festival, sarà la volta in autunno della tournée nei palazzetti.