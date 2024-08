Domenica 25 agosto feste patronali e folklore religioso in tanti comuni della Città metropolitana di Catania

- Pubblicità -

Domenica 25 agosto a Mineo, a Motta S. Anastasia, a Valverde ed in altri comuni della Città metropolitana di Catania si terranno le feste patronali. Attesi migliaia di fedeli e turisti che tengono in grande considerazione le tradizioni popolari ed il folklore religioso.

A Mineo i solenni festeggiamenti in onore di Santa Agrippina, cominciati domenica 17, culmineranno il prossimo fine settimana con il pellegrinaggio dei “Nudi”: sabato pomeriggio, vigilia della festa grande, uomini scalzi e vestiti di bianco attraverseranno in processione le vie del centro invocando con alte grida la santa vergine e martire, implorata dai cittadini di Mineo in occasione del disastroso terremoto del 1693. La festa patronale della santa protettrice culmina domenica 25 con la parte più attesa: l’omaggio del grano e il corteo di cavalli e carretti siciliani (domenica mattina); in serata, alle ore 19.30 circa, le autorità civili e militari si riuniranno presso il Palazzo di Città per poi procedere in corteo presso la parrocchia di S. Maria Maggiore per la trionfare uscita del simulacro, a coronamento della festa patronale.

- Pubblicità -

A Motta Santa Anastasia quest’anno si celebra la “Festa grande” in onore della santa patrona. I festeggiamenti vanno del 22 a domenica 25, con un calendario di appuntamenti contrassegnati dall’ingresso in piazza Umberto dei cerei dei tre Rioni, con le tradizionali “ballate”, la “Calata del Partito”, l’offerta della cera, la candelora, i cortei storici in costume medievale con centinaia di figuranti, le processioni con le reliquie, le cantate in piazza in onore della santa, e tanti altri momenti che fanno da prologo a domenica 25, quando la festa raggiunge il suo acme con le solenni liturgie religiose e i fuochi d’artificio.

A Valverde il 25, ultima domenica di agosto, si svolgerà la processione della Madonna di Valverde, preceduta dall’esposizione, per una settimana, del solenne simulacro sull’altare maggiore. Giovedì 22, alle ore 21, nell’ambito dei festeggiamenti, nella piazza del Santuario si terrà la prima edizione del premio “Valverde Solidale. La Sicilia da Raccontare e da Cantare”. La solenne festività di Valverde è una occasione per considerare la storia millenaria dell’edificio religioso che, secondo le fonti storiche, nel 1296 fu consacrato per volere e alla presenza di Federico II d’Aragona, re di Sicilia.