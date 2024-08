Sospensione della tratta Termini Imerese-Genova, la nota della GNV

- Pubblicità -

In merito alla temporanea soppressione dei viaggi sulla tratta Genova-Termini Imerese, la Compagnia è dispiaciuta innanzitutto per gli inevitabili disagi affrontati dai passeggeri, ma intende precisare alcuni importanti aspetti relativi alla vicenda.

Nel pieno della stagione estiva, a seguito di una problematica non preventivabile occorsa a una delle navi della flotta e che l’ha costretta a una imprevista fermata per le attività di ripristino, la Compagnia si è trovata forzata ad annullare alcuni viaggi programmati sulla linea Genova-Termini Imerese.

- Pubblicità -

I passeggeri che avevano in programma viaggi su questa linea sono stati prontamente avvisati ed è stata offerta loro la riprotezione sulle corrispondenti partenze della linea Genova-Palermo pianificate nella medesima data o in quelle precedenti o successive a opzione del cliente. In ogni caso la Compagnia ha messo a disposizione anche altre partenze dai porti di Civitavecchia e di Napoli e dirette sempre a Palermo, con relativa possibilità di rimborso del biglietto, nel caso non fossero accettate tali soluzioni, conformemente alla normativa di riferimento.

Per quanto riguarda la doverosa assistenza alle persone disabili o con mobilità ridotta, la Compagnia ha attivato un care team dedicato che ha fornito assistenza prioritaria cercando di offrire la migliore soluzione possibile, tenendo conto delle specifiche esigenze e compatibilmente con le disponibilità residue.

Infine la compagnia intende precisare che da oltre 10 anni, aldilà di contingenze isolate, è l’unico operatore di linee regolari che fornisce servizi di collegamento da e per Termini Imerese, destinazione sulla quale ripone fiducia e sulla quale continuerà a investire anche in futuro.