Meta Catania, esordio vincente in Champions League: 9-1 all’Europa FC

Vittoria con “V” maiuscola e super partenza in Champions League per la Meta Catania. I colori di Catania nell’olimpo europeo del futsal e tre punti di grande peso nel Girone E del Preliminary Round. Un successo dominante, senza storia con il match condotto in lungo in largo della formazione etnea che ha firmato un secco. Una maglia rossazzurra, uno scudetto sul petto e la grande emozione dell’esordio nella Uefa Champions League del Futsal. Emozioni sulla pelle in Danimarca per la Meta Catania e prima del Girone E del Preliminary Round contro la formazione dell’Europa Fc.

Partenza con coach Juanra che affidava i pali a Tornatore con Bocao davanti alla difesa e roster completato da Podda, Salamone e Anderson pivot. Partenza veemente dei rossazzurri che dopo appena sessanta secondi sbloccavano il match con il piazzato perfetto firmato Michele Podda. Rotazioni importanti e con il cambio del roster fatto da Silvestri, Pulvirenti, Carmelo Musumeci e Turmena ecco arrivare il raddoppio e il tris. Dominante ancora il roster di etneo e Meta Catania ancora in gol al minuto quarto grazie a Luis Turmena abile a correggere in rete una disattenzione della difesa della squadra di Gibilterra. Due minuti più tardi ecco il tris stavolta con il primo sigillo Europeo del capitano Carmelo Musumeci per il 3-0 dopo appena sei minuti. Gioco a senso unico, si giocava ad una porta con il portiere dell’Europa Fc chiamato agli straordinari sulla pressione sotto porta degli etnei, ma Meta Catania assassina con il “cannibale” Michele Podda che insaccava il 4-0 firmando la doppietta personale. Juanra consegnava anche minutaggio importante anche ai nuovi come Arillo e Gabriel Pina con il primo che andava subito vicino alla quinta rete.

Nella ripresa dopo pochi secondi ancora il sigillo, terzo personale e super tripletta per Michele Podda che ripartiva da dove aveva lasciato dall’essenza del bomber nel dna. Dalla quinta rete alla sesta il passo era breve: Gabriel Pina firmava il suo esordio con la rete approfittando dell’errore del portiere dell’Europa Fc. Onda anomala Meta Catania e settima rete al quarto minuto con Luis Turmena ancora cecchino sotto porta e doppietta personale per il brasiliano. Gli uomini di Juanra continuavano a spingere ed arrivava il primo gol all’esordio con la maglia rossazzurra per Gabriel Pina e Attilio Arillo. A sei dalla fine il gol bandiera per Caravante dell’Europa Fc che batteva Siqueira entrato al posto di Tornatore. A tre dalla fine a grande gioia anche per un figlio rossazzurro come Luigi Musumeci che da distanza ravvicinata firmava la nona rete dell’incontro regalandosi un grande battesimo in Champions League.

Vittoria importante e primi tre punti fondamentali per la Meta Catania nel Girone E del Preliminary Round. Una vittoria di grande forza e personalità per i ragazzi rossazzurri chiamati domani alla replica e alla ricerca di quella vittoria che consegnerebbe e alzerebbe le percentuali qualificazione. Domani l’avversario saranno i norvegesi dell’Utleria Idrettslag sempre alle ore 16 sempre in diretta sul canale youtube della Uefa Champions League

Il tabellino della gara

Meta Catania – Europa Fc 9-1 (4-0)

Meta Catania: Tornatore, Bocao, Podda, Salamone, Anderson. A disposizione: Timm, Siqueira, Silvestri, Pulvirenti, Arillo, Turmena, Gabriel Pina, Carmelo Musumeci, Luigi Musumeci. All. Juanra

Europa Fc: Moxham, Cabrera, Ramirez, Ramos Lavado, Cobelo. A disposizione: Rovegno, Navarro, Marouan, El Andaloussi, Batista, Rodriguez, Casasola, Caravante, Rodrigue

Marcatori: Podda (M) al 1’ p.t., Turmena (M) al 3’15’’p.t. , C. Musumeci (M) al 5’16’’ p.t., Podda (M) al 7’p.t.; Podda (M) al 1’ s.t., al Gabriel Pina (M) al 3’ s.t. , Turmena al 4′ s.t., Arillo (M) al 10’s.t., Caravante (E) al 13’ s.t., Luigi Musumeci (M) al 18’ s.t.

Ammoniti: Rodriguez (E),