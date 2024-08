L’Ortea Palace di Ortigia ospita l’ultima tappa di Calciomercato-L’originale su Sky Sport

- Pubblicità -

Sarà l’Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection di Ortigia a ospitare l’ultima tappa del programma di Sky “Calciomercato – L’originale”, che dopo avere toccato 6 regioni italiane arriva in Sicilia. Condotto dal carismatico Alessandro Bonan, con la collaborazione di Gianluca Di Marzio, uno dei giornalisti più autorevoli nel mondo del calciomercato, e dell’esperto social Fayna, il programma riesce a combinare informazione, analisi e intrattenimento in un mix unico.

La tappa di “Calciomercato – L’originale” a Ortigia nasce collaborazione fra Sky Sport, Alessandro Ricci, presidente del Siracusa Calcio 1924 e Francesco Italia, sindaco del capoluogo aretuseo, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa per trasformare l’isola nel salotto del calciomercato per 5 sere.

Dal 26 al 30 agosto, l’Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection aprirà i suoi spazi per le dirette tv: ogni sera alle 23.00 diventerà il cuore del calciomercato, portando gli spettatori al centro delle trattative, delle indiscrezioni e delle anticipazioni, offrendo notizie in tempo reale e approfondimenti esclusivi. Le dirette con Luca Marchetti, in onda tutti i giorni su Sky Sport 24, dalle ore 19:00 alle 19:30 e dalle 20:30 alle 21:00, saranno trasmesse dagli spazi interni di Ortea Palace Hotel.

Mentre le dirette, in onda su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio, tutti i giorni dalle ore 23:00, in cui si alterneranno ospiti quali Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Paolo Condò, Stefano de Grandis, Marco Bucciantini, Aldo Serena, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e molti altri, si terranno in Riva Nazario Sauro, nello spazio antistante Ortea Palace Hotel, Sicily, Autograph Collection. Nell’area che si affaccia sul porto piccolo di Ortigia saranno allestiti un palco e dei posti a sedere: l’evento è gratuito e i posti per gli spettatori saranno assegnati fino a esaurimento.