Catania, Toscano: “Convocati? Siamo al lavoro per schierare la miglior squadra possibile”

- Pubblicità -

Esordio al “Viviani” di Potenza per il Catania di Domenico Toscano che affronterà alla prima giornata il Sorrento di Enrico Barilari. In vista dell’incontro ha parlato del momento della squadra rossazzurra l’allenatore ex Cesena e Reggina analizzando soprattutto lo status della rosa. Di seguito le parole di Toscano rilasciate nella conferenza pre-gara nella sala stampa dello Stadio Angelo Massimino.

Toscano: “Il Direttore Faggiano è al lavoro sul mercato. Si è deciso di cambiare tanto dall’anno scorso”

Il Catania nella giornata di oggi partirà alla volta della Basilicata per affrontare il primo avversario del girone C di Serie C: il Sorrento di Enrico Barilari. Nel merito dell’incontro in sala stampa ha parlato l’allenatore rossazzurro Domenico Toscano.

- Pubblicità -

“Tante cose sono cambiate. – dice Toscano in conferenza – In questo momento dobbiamo concentrarci al Sorrento. Le dinamiche esterne non mi competono. In questo momento dobbiamo preparare la squadra nel miglior modo possibile. Inizia questa nuova avventura, nel calcio ci sono tante variabili. Il mercato? Non è nelle mie competenze. Il direttore Faggiano è al lavoro per allestire una squadra migliore dell’anno scorso. Vogliamo crescere di settimana in settimana. Ad oggi abbiamo fatto solo una partita in coppa Italia contro il Crotone. Il nuovo Catania dovrà essere un mix di coraggio, idee chiare e avere spirito, identità e gruppo. Ci sono delle dinamiche e dei paletti che stiamo rispettando e cercherò di schierare la migliore formazione possibile. Progetto tecnico cambiato? È normale che non mi aspettavo una situazione del genere. Si è deciso di cambiare tanto rispetto allo scorso anno. Stiamo cercando di prendere giocatori funzionali. In alcuni reparti siamo carenti. L’impegno da parte di tutti per completare l’organico c’è. Vogliamo allestire una squadra competitiva. La sensazione è positiva, la squadra lavora con impegno, col Crotone abbiamo giocato bene e con mentalità. Da punto di vista atletico abbiamo fatto una grande partita. Dal punto di vista qualitativo e tecnico c’è da migliorare ma miglioreremo. Noi dobbiamo essere bravi ad accelerare questo processo di crescita.”

Toscano: “Mercato? Dinamiche su cui non entro. Sarà un’annata impegnativa per il Catania”

Sempre nella conferenza pre-gara Domenico Toscano prosegue parlando del suo Catania in vista della gara di domani: “Dalla gara di Crotone mi porto tanti aspetti positivi. Nelle scelte negli ultimi 16 metri dobbiamo essere più lucidi e sereni. Sorrento? In questo momento la mia attenzione è rivolta al Catania. Il Sorrento ha fatto un ottimo campionato lo scorso anno. Convocati? Stiamo facendo le ultime valutazioni per mandare il miglior Catania possibile. Io alleno un gruppo di ragazzi intelligenti. Sarà un annata impegnativa, ma dobbiamo stare uniti e in questi momenti dobbiamo stare compatti. Se si crea questa empatia. Noi partiamo da zero. Tutti insieme dobbiamo spingere ad essere competitivi. Questa la cosa più importante. Ciò che non deve mancare in questa squadra è l’impegno. Solo con lo spirito che col gruppo riusciremo a fare risultato. Bouah e Castellini possono essere ceduti? Sono dinamiche di mercato su cui non entro. Hanno qualità e bisogna cogliere le possibilità sia in entrata che in uscita. Ragazzi della Primavera? Si allenano con noi e stanno crescendo. Hanno capito che io non guardo la carta d’identità o altro. Chi ha voglia di mettersi in gioco per me gioca. Le formazioni non le fanno gli allenatori ma i calciatori”.