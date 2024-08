Super Meta Catania in Champions League: 4-0 all’Utleira

- Pubblicità -

Sei punti e ad un passo dalla gloria, quella della qualificazione al Main Round di Champions League. Vittoria con spessore e personalità per la Meta Catania che continua il suo percorso virtuoso centrando la seconda vittoria nel Gruppo E in quel di Hørring. La doppietta di Arillo e Anderson trascina i rossazzurri ad un passo dalla gloria Main Round. Una Meta Catania vogliosa, coriacea e soprattutto solida e paziente. Fase difensiva perfetta, non concedevano nulla i rossazzurri ai norvegesi dell’Utleira e invece di spada riuscivano nella prima metà del primo tempo a trovare gli squilli di Anderson e Arillo abili dentro l’area a girare in rete un pallone vagante. Controllo della gara e nel finale Podda prima e Bocão dopo sfioravano la terza rete.

Nella ripresa una gestione perfetta della gara con l’ingresso tra i pali di Timm in luogo di Tornatore che consegnava possesso palla e supremazia totale. Gara in mano alla Meta Catania che consolidava tutto ancora con Attilio Arillo al minuto 12, doppietta personale e trascinatore a suon di gol insieme alla rete di Anderson. Finiva così, 0-4 netto, un successo ancora netto che evidenzia ancora una volta la bonta’ della prestazione degli etnei. Sei punti in classifica grande prova di forza e adesso attesa per la gara tra Hørring e Europa Fc perche’ se i padroni di casa dovessero perdere la Meta Catania sarebbe matematicamente dentro. In caso contrario tutto rimandato a sabato con il terzo match decisivo contro Hørring.

- Pubblicità -

Il tabellino della gara

UTLEIRA – META CATANIA 0-4 (0-2)

Utleira – Enlid, Dønnem, Johansen, Stensen, Aarnes. A disposizione: Klette, økland, Holmen, I. Johansen, Andreassen, Welo, Gjerde, R. Johansen, Ludvigsen. All. Bardal

Meta Catania – Tornatore, Silvestri, C.Musumeci, Turmena, Pulvirenti. A disposizione: Timm, Siqueira, Bocão, Podda, Salamone, Arillo, Gabriel Pina, Anderson, L. Musumeci. All. Juanra

Marcatori: primo tempo – Anderson al 3’10” (M), Arillo al 8’20. Secondo tempo Arillo al 11′ , Anderson al 13′.