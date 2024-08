Plaia, revocato divieto balneazione sbocco canale Arci  in mare 

- Pubblicità -

CATANIA – Alla luce delle nuove analisi effettuate su un campione di acqua di mare prelevata presso lo sbocco del torrente Arci e della relativa certificazione con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha comunicato, oggi, il ripristino delle condizioni di balneabilità, il sindaco Enrico Trantino ha emanato una nuova ordinanza con cui revoca il divieto di balneazione emesso ieri.



Per quanto riguarda, invece, le nuove analisi effettuate sui campioni prelevati presso lo sbocco del Torrente Forcile, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha certificato che i valori di parametro per gli enterococchi rimangono oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa e pertanto per un raggio di 43 metri, in quel tratto della Plaia, permane il divieto di balneazione.