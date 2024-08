Vivere e condividere la forza della comunità: a Zafferana riflettori accessi sull’integrazione di pazienti con patologie psichiatriche

- Pubblicità -

ZAFFERANA ETNEA (CT) – La Comunità Terapeutica Assistita Villa Letizia di Zafferana Etnea, centro di riabilitazione che sin dal 1980 si adopera non solo per la cura e la riabilitazione degli utenti ricoverati, ma anche per il loro reinserimento nel tessuto sociale, in particolare quello del comprensorio che ha accolto con particolare interesse le varie attività sostenendolo di volta in volta con attenzione e vicinanza. La CTA si presenta anche nelle scuole per fare conoscere le proprie attività e superare pregiudizi nei confronti di persone affette da patologie psichiatriche.

Il prossimo evento è in programma il 5 settembre, alle 20,30, con ingresso libero, nell’anfiteatro di Zafferana dove, tra momenti di spettacolo e di intrattenimento, si parlerà della realtà, spesso poco conosciuta, delle Comunità terapeutiche assistite, dei programmi di riabilitazione per i pazienti per quali non risulti utile il ricovero ospedaliero. Evento organizzato dalla CTA Villa Letizia, coordinato e promosso dal medico responsabile psichiatra della Struttura dottoressa Ausilia Parrinello, a coronamento dell’attività svolta, che ha visto tra l’altro nel corso dell’ultimo biennio coinvolte le scuole di Nicolosi, Bronte, Randazzo, Taormina e Catania. Il programma della serata dal titolo ”Vivere e condividere la forza della comunità”, vedrà esibirsi sul palco il coro degli utenti e degli operatori della comunità curato dalla cantautrice Amanda Vitale che si esibirà con loro, le ballerine Erika Di Stefano e Gaia Scalia, il violinista maestro Maxim, il comico Carlo Kaneba e la professoressa Liliana Nigro, docente dell’Accademia di Belle arti di Catania, che proporrà la sfilata di 15 abiti realizzati dagli studenti Rosa Platania, Matteo Siculo, Flavio Massimo Nisi, Andrea Pollino e Roberta Russo.

“Vogliamo suscitare attenzione e sensibilità anche verso i problemi dell’omofobia e della violenza sulle donne, per questo Jessica, canterà un brano il cui titolo è “A modo mio”, inoltre la signora Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, uccisa con 48 coltellate dall’ex fidanzato, racconterà la sua esperienza”, come anticipato dalla dottoressa Ausilia Parrinello. Altro “ospite” sarà Zavvo Nicolosi, psichiatra della CTA Villa Letizia e regista autore di premiati cortometraggi sulla CTA e regista del film con protagonisti Colapesce e Di Martino, nonchè della videoclip relativa alla canzone “Musica leggerissima” che ha riscosso tanto successo a Sanremo. L’associazione Amici delle Missioni Acireale sarà presente all’evento per testimoniare i tanti anni di attività in Africa con il diacono Sebastiano Genco per mettere in luce quella verità che spesso ignoriamo per paura di rapportarci con la sofferenza.

Lo spettacolo, un originale connubio tra scienza medica, attenzione sociale, volontariato e artisti di discipline diverse, rientra nel calendario di “Etna in scena 2024”, realizzato dal Comune di Zafferana Etnea.

COMUNICATO STAMPA